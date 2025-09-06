Χρηματιστήριο: «Αρνητής»… διόρθωσης η Optima

Τρεις σερί θετικές συνεδριάσεις «τρέχει» αισίως η μετοχή της Optima Bank, η οποία ναι μεν έχει αναδιπλώσει από τα πρόσφατα ρεκόρ, αλλά δεν δείχνει την πρόθεση για μια ουσιαστική διόρθωση.

Η αποτίμηση της τράπεζας εξακολουθεί να ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ, αν και ο δείκτης P/BV (τιμή προς ίδια κεφάλαια) είναι αρκετά «τσιμπημένος» (>2x) σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)