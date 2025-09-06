Logo Image

Χρηματιστήριο: Ξεφουσκώνει… η Κέκροψ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Ξεφουσκώνει… η Κέκροψ

INTIME/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Απώλειες -15% από τις πρόσφατες «κορυφές»

Εκεί που βρισκόταν στις 18 Αυγούστου έχει πλέον «γυρίσει» η μετοχή της Κέκροψ, η οποία φαίνεται ότι βάζει τέλος στο «φούσκωμα» των προηγούμενων ημερών.

Η εισηγμένη έκλεισε χθες κάτω των 2 ευρώ (1,93 ευρώ για την ακρίβεια), έχοντας διολισθήσει κατά τουλάχιστον -15% από τις «κορυφές» των 2,28 ευρώ (27/8).

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η άνοδος είχε στηριχθεί κυρίως σε φήμες για τις προσθέσεις των βασικών μετόχων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Intracom).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

