Χρηματιστήριο: Ράλι… σεναρίων για τη MIG

Στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου 1,5 έτους «παίζει» πλέον η μετοχή της MIG, η οποία χθες έκλεισε στα 4,33 ευρώ, πραγματοποιώντας διψήφιο ράλι.

Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα οποία η Τρ. Πειραιώς (βασικός μέτοχος) θα αρχίσει να «γεμίζει» εκ νέου το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της εισηγμένης, αποτελούν τον βασικό κινητήριο μοχλό.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο σενάρια και όχι αποφάσεις.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)