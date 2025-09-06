Logo Image

Χρηματιστήριο: Ράλι… σεναρίων για τη MIG

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Ράλι… σεναρίων για τη MIG

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σε υψηλό 1,5 έτους η μετοχή στο ταμπλό

Στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου 1,5 έτους «παίζει» πλέον η μετοχή της MIG, η οποία χθες έκλεισε στα 4,33 ευρώ, πραγματοποιώντας διψήφιο ράλι.

Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα οποία η Τρ. Πειραιώς (βασικός μέτοχος) θα αρχίσει να «γεμίζει» εκ νέου το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της εισηγμένης, αποτελούν τον βασικό κινητήριο μοχλό.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο σενάρια και όχι αποφάσεις.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube