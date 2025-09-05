Χρηματιστήριο: Τα σενάρια για τη MIG οδηγούν σε διψήφιο άλμα

Στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου 1,5 έτους φιγουράρει η μετοχή της MIG στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια μεταβολή σ’ όλο το ταμπλό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, η τιμή της εισηγμένης αναρριχάται άνω του +11%, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 4,34 ευρώ –για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2024.

Μάλιστα, το ράλι συνοδεύεται από έναν ιδιαίτερα γενναιόδωρο τζίρο, καθώς μέχρι στιγμής έχουν αλλάξει χέρια σχεδόν 75 χιλ. τεμάχια, αξίας 316 χιλ. ευρώ.

Πριν μερικές ημέρες η μετοχή της MIG είχε εκ νέου σκαρφαλώσει στο ορόσημο των 4 ευρώ, βελτιώνοντας στην περιοχή του +40% την αθροιστική απόδοση από τις αρχές του 2025.

Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

Το ανοδικό κρεσέντο, το οποίο βγάζει από τη χρηματιστηριακή… ναφθαλίνη την εισηγμένη, έρχεται εν μέσω μιας σειράς σεναρίων για την επόμενη ημέρα.

Ο βασικός μέτοχος, δηλαδή η Τρ. Πειραιώς, έχει εκφράσει την πρόθεση να «γεμίσει» εκ νέου το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, το οποίο σήμερα απαρτίζεται από ορισμένα ακίνητα σε Ελλάδα και Σερβία.

Βέβαια, προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει επίσημες αποφάσεις εκ μέρους της τράπεζας, κάτι το οποίο, από την άλλη πλευρά, έχει «φουντώσει» τη φημολογία για το μέλλον της MIG.

Το πρόβλημα του free float

Η μόνη ουσιαστική εξέλιξη γύρω από την εισηγμένη, αφορά το free float, καθώς η διοίκηση αποφάσισε να ορίσει δύο ειδικούς διαπραγματευτές επί της μετοχής. Χάρη σ’ αυτήν την εξέλιξη, ο βασικός μέτοχος κερδίζει παράταση 6+6 μηνών έως ότου «φτιάξει» τη διασπορά, η οποία σήμερα δεν ξεπερνά το 13% (ενόσω το απαιτούμενο όριο βρίσκεται στο 25%).

Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω ενέργεια, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποδεικνύει ότι η Τρ. Πειραιώς δεν πρόκειται να παρατήσει τη MIG στην… τύχη της. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάτι το χειροπιαστό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της MIG υπολογίζεται σε 136 εκατ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε δείκτη P/E (τιμή προς κέρδη/μετοχή) στο 20x και σε δείκτη P/BV (τιμή προς λογιστική αξία) στο 1,0x.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)