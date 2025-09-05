Γιατί ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που μπορεί να κάψει τις αγορές – Οι εστίες της φωτιάς

Οι αγορές μπαίνουν σε μια από τις πιο πυκνές και καθοριστικές εβδομάδες του 2025. Τα βλέμματα στρέφονται σε τρεις ταυτόχρονες εστίες αλλαγής: στην Ουάσιγκτον, όπου η ανεξαρτησία της Federal Reserve δοκιμάζεται· στο Παρίσι, όπου η κυβέρνηση αναζητά πολιτική νομιμοποίηση για ένα επώδυνο σχέδιο λιτότητας· και στη Νορβηγία, όπου οι κάλπες φέρνουν στο προσκήνιο τον ρόλο του μεγαλύτερου κρατικού επενδυτικού ταμείου στον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, η ΕΚΤ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε πολιτικές και αγορές, ενώ Ασία και ΗΠΑ δίνουν κρίσιμα στοιχεία που θα δείξουν την κατεύθυνση του διεθνούς εμπορίου και της νομισματικής πολιτικής.

Ο λογαριασμός του πληθωρισμού

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Οι αγορές έχουν σχεδόν προεξοφλήσει μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο μια υψηλότερη του αναμενόμενου άνοδος του δείκτη τιμών καταναλωτή μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Ο Τζερόμ Πάουελ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης, «αν το επιτρέψουν τα δεδομένα». Οι δημοπρασίες αμερικανικών ομολόγων θα αποτελέσουν ακόμη ένα βαρόμετρο: η επιστροφή των αποδόσεων πάνω από το 5% στις 30ετείς τίτλους λειτουργεί ως διπλό σήμα – προειδοποίησης αλλά και ευκαιρίας.

Από Γαλλία έως Νορβηγία

Στη Γαλλία την ίδια ώρα η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ψήφο εμπιστοσύνης για το σχέδιο περιορισμού του ελλείμματος που ξεπερνά το 5% του ΑΕΠ. Η πιθανή απώλεια της ψηφοφορίας απειλεί να εντείνει την πολιτική αβεβαιότητα και να φέρει το Παρίσι στο επίκεντρο των «αγορών ομολόγων».

Πιέσεις και στη Βρετανία η προετοιμασία του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου επαναφέρει των «τιμωρών» της αγοράς ομολόγων.

Και στη Νορβηγία, οι εκλογές της 7-8 Σεπτεμβρίου έχουν ανοίξει πρωτοφανή δημόσια συζήτηση για το πώς και πού θα πρέπει να επενδύει το κρατικό ταμείο που διαχειρίζεται πλούτο 1,6 τρισ. δολαρίων.

Poker face στην ΕΚΤ

Η ΕΚΤ συνεδριάζει την Πέμπτη με την αγορά να εκτιμά πως ο κύκλος μειώσεων έχει ολοκληρωθεί. Οι πιθανότητες για νέα κίνηση εντός του 2025 έχουν περιοριστεί στο 30%.

Η Κριστίν Λαγκάρντ καλείται όχι μόνο να δώσει σήματα για το μέλλον, αλλά και να διαχειριστεί τις ανησυχίες γύρω από την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και την αντιπαράθεση στις ΗΠΑ για την ανεξαρτησία της Fed.

Τα στοιχεία για τις εξαγωγές της Κίνας και ο δείκτης Tankan της Ιαπωνίας θα δείξουν πώς αντέχουν οι ασιατικές οικονομίες στην ασταθή εμπορική πολιτική του Τραμπ.

Η επέκταση της εμπορικής ανακωχής ήταν προσωρινή, με δασμούς άνω του 100% να καραδοκούν. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας παραμένει εγκλωβισμένη: θέλει να αυξήσει τα επιτόκια αλλά φοβάται το σοκ από τον εμπορικό πόλεμο.

Χρυσός στα ύψη, πετρέλαιο σε σταυροδρόμι

Ο χρυσός καλπάζει από ρεκόρ σε ρεκόρ, έχοντας εκτιναχθεί στα 3.578,50 δολάρια ανά ουγγιά. Η αβεβαιότητα γύρω από την ανεξαρτησία της Fed και τη μάχη του Τραμπ με το δολάριο καθιστούν το πολύτιμο μέταλλο το απόλυτο καταφύγιο, με τις ίδιες τις κεντρικές τράπεζες να ενισχύουν τις αγορές τους.

Αντίθετα, το πετρέλαιο βρίσκεται μπροστά σε κομβική απόφαση: το OPEC+ συζητά νέο άνοιγμα της παραγωγής από τον Οκτώβριο, που θα τερματίσει έναν χρόνο νωρίτερα τις περικοπές των 1,65 εκατ. βαρελιών.

Το φθινόπωρο ξεκινά με τις αγορές να δοκιμάζουν τα όρια πολιτικής, εμπιστοσύνης και αντοχής. Οι «άνεμοι αλλαγής» δεν είναι κατ’ ανάγκη ευνοϊκοί – αλλά θα καθορίσουν το πού θα ισορροπήσει η παγκόσμια οικονομία τους επόμενους μήνες.