Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής στο φινάλε της εβδομάδας

Στάση αναμονής επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε προσεκτικές κινήσεις, χωρίς να παίρνουν μεγάλα ρίσκα.

Οι αναλυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα αφενός στα στοιχεία για το ΑΕΠ του α’ εξαμήνου, αφετέρου στην αποψινή ετυμηγορία του DBRS. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο τίθενται τόσο τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων, όσο και οι αυριανές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Κάπως έτσι, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει επιφυλακτική αύξηση κατά +0,23% και διαμορφώνεται στις 2.035,82 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 3,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.032,51 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε έξι μονάδες (από 2.031,22 έως 2.037,51 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα χαμηλά επίπεδα των 4 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες ακολουθούν ένα χαμηλό τέμπο, με τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να προσπαθεί να ξεχωρίσει άνω του +1%, παρά τα ήξεις – αφήξεις στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σταθεροποιητικά κινείται η Aktor Group, η οποία χθες ανακοίνωσε την αύξηση των καθαρών κερδών κατά +46,6% στο α’ εξάμηνο.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έχει στραμμένο το βλέμμα στις επαφές των διοικήσεων στη Νέα Υόρκη, διαπραγματεύεται στο +0,35% και τις 2.221 μονάδες, έχοντας αφήσει το πόδι από το γκάζι.

Η μετοχή της Alpha Bank ενισχύεται στο +0,46% και τα 3,498 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς έπεται στο +0,44% και τα 6,88 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας κινείται στο +0,12% και τα 12,325 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank είναι αμετάβλητη στα 3,24 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,53% και τα 7,56 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να βρίσκεται στο +0,13% και τα 7,66 ευρώ. Στο +0,54% και το 1,488 ευρώ διαμορφώνεται η μετοχή της Credia Bank.

H εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,18% και 5.125 μονάδες), η μετοχή της Aktor Group υποχωρεί ελεγχόμενα στο -0,51% και τα 7,74 ευρώ, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 17,3 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025, τα οποία ήταν αυξημένα κατά +46,6% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, τα EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν στα 63,5 εκατ. ευρώ, με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται αισθητά κατά -75%. Από εκεί και πέρα, απώλειες της τάξης του -1% εμφανίζει η μετοχή της ΕΥΔΑΠ. Στον αντίποδα, ο τίτλος της Helleniq Energy διευρύνεται στο +1,10% και τα 8,24 ευρώ, με τη μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να έπεται στο +0,9% και τα 2,59 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,63% και 2.924 μονάδες), η μετοχή της Intralot ξεχωρίζει στο +1,17% και το 1,21 ευρώ, έχοντας τζίρο της τάξης των 600 χιλ. ευρώ στο πρώτο ημίωρο. Οι τίτλοι των ΟΛΠ, AVAX και Dimand κερδίζουν από +1% έως +2%, ενώ οι μετοχές των Πλαστικά Θράκης και Intracom ενισχύονται κατά έως +0,9%. Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, παρά την αβεβαιότητα για το έργο της διασύνδεσης με την Κύπρου, «αντέχει» στο +1,6% και τα 3,34 ευρώ. Αντίθετα, οι μετοχές των Autohellas και Quest οπισθοχωρούν κατά -0,5%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 59 μετοχές κινούνται ανοδικά, 22 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ εννέα μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 143,8 δισ. ευρώ.

«Ανοιχτό» το δίλημμα του Σεπτεμβρίου

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο θα χρειαστεί να περιμένει το σημερινό κλείσιμο, προκειμένου να μάθει το τελικό πρόσημο του πενθήμερου.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος ξεκίνησε τη Δευτέρα από τις 2.021 μονάδες, χθες έκλεισε στις 2.032 μονάδες, έχοντας μια αθροιστική μεταβολή μόλις +0,5%. Άλλωστε, καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών η μεταβλητότητα και η νευρικότητα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς.

Ρόλο σ’ αυτό, αναμφίβολα, διαδραματίζει το κρίσιμο σταυροδρόμι, στο οποίο αισίως βρίσκεται η Λεωφόρος Αθηνών. Θα επιχειρήσει να ανακτήσει τις «κορυφές» του Αυγούστου, διεκδικώντας την επάνοδο στα υψηλά 15ετίας, ή θα δώσει συνέχεια στη διορθωτική κίνηση, «χωνευόντας» τα μεγάλα κέρδη του 2025;

Προς το παρόν, οι επενδυτές δεν έχουν δώσει ξεκάθαρη απάντηση στο επίμαχο ερώτημα. Καταλυτική σημασία έχει και η ευρύτερη αβεβαιότητα που επικρατεί στο εξωτερικό, δεδομένων των κρίσιμων στιγμών στη Γαλλία, των θολών νερών στο ζήτημα των αμερικανικών δασμών αλλά και των απότομων αυξήσεων στις ομολογιακές αποδόσεις.

Σ’ όλα τα παραπάνω ας προσθέσουμε και την αρνητική παράδοση του Σεπτεμβρίου, ο οποίος έχει αποδειχθεί «ζημιογόνος» για το ελληνικό χρηματιστήριο συνολικά επτά φορές την τελευταία 10ετία.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, ουδείς μπορεί να έχει παράπονο από την ελληνική αγορά. Ο Γενικός Δείκτης βλέπει τη φετινή απόδοση να υπερβαίνει το +38%, την ίδια στιγμή που συνεχίζει να «κρατά» το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων (υψηλό 15ετίας).

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, ο «αρραβώνας» ΕΧΑΕ – Euronext και η προοπτική επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές προσφέρουν ένα πλούσιο «οπλοστάσιο» στους αγοραστές, οι οποίοι ναι μεν έχουν αφήσει το πόδι από το γκάζι, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η θετική μακροπρόθεσμη τάση δύσκολα θα αλλάξει μέσα στους επόμενους μήνες.

Ας έχουμε υπόψη, δε, ότι σήμερα η ελληνική οικονομία περιμένει αφενός την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη του α’ εξαμήνου, αφετέρου την ετυμηγορία του DRBS, ο οποίος μόλις την άνοιξη αναβάθμισε την αξιολόγηση της χώρας σε «ΒΒΒ» με σταθερό outlook.

Παράλληλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο ακολουθεί ο «παράγοντας» ΔΕΘ, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να ετοιμάζει την ανακοίνωση μια σειρά μέτρων για τη φορο-ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή στρέφεται στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία πρόκειται να δώσουν φρέσκο «ψωμί» ενόσω η κεντρική τράπεζα ζυγίζει τα δεδομένα για μια πιθανή μείωση των επιτοκίων εντός του Σεπτεμβρίου. Τέλος,, στο επίκεντρο τίθεται και ο δασμός του Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ιαπωνία, ο οποίος τελικά θα ανέρχεται στο 15% -πολύ χαμηλότερα του αρχικού 27,5%.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στο +0,14% και τις 550 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να καταγράφει ανεπαίσθητη άνοδο στο +0,11% και τις 23.802 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα θετικό ξεκίνημα στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, εν αναμονή των ανακοινώσεων για την αγορά εργασίας.

