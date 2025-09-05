Μήπως η «απογείωση» του χρυσού προμηνύει μια νέα παγκόσμια κρίση;

Πού θα φτάσει ο χρυσός; Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου σπάει τα ρεκόρ καθημερινά. Τον Αύγουστο, αυξήθηκε σχεδόν 6% -ο καλύτερος μήνας από τον Απρίλιο, όταν ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο των δασμών.

Από την αρχή του χρόνου ο χρυσός έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 30% και ως τον Δεκέμβριο αναμένεται να έχει αυξηθεί κατά 35%.

«Ο πόλεμος των δασμών που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο κίνδυνος ύφεσης έχουν επηρεάσει τις αγορές. Χωρίς να υπάρχει ούτε μια στιγμή πανικού, οι επενδυτές έχουν στραφεί στον χρυσό, το κατ’ εξοχήν ασφαλές περιουσιακό στοιχείο, όπως δεν έχουν κάνει εδώ και πολύ καιρό»,εξηγούν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς. «Αν το 2025 τελείωνε σήμερα, αυτή η άνοδος θα ήταν η πιο απότομη για τον χρυσό εδώ και 46 χρόνια- από το 1979, όταν το κίτρινο μέταλλο ανατιμήθηκε κατά 136%», προσθέτουν.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις από τότε ήταν το 31% το 2007-στο αποκορύφωμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης-και το 30% το 2010, όταν ξεκινούσε η ευρωπαϊκή κρίση δημόσιου χρέους, με την Ελλάδα «πρωταγωνίστρια».

Μήπως τελικά, η διαγραφόμενη απογείωση του χρυσού είναι προμήνυμα μιας ανάλογης κρίσης;

Τι οδηγεί σε αυτήν την τάση;

Τον Αύγουστο, ο χρυσός ξεπέρασε όλες τις άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, λόγω των επιθέσεων του Προέδρου Τραμπ στην ανεξαρτησία της Fed», εξηγεί ο Κλαούντιο Βέβελ, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην J. Safra Sarasin Sustainable AM.

«Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία, επομένως οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί», εξηγούν οι ειδικοί στη Ναυτεμπορική.

«Ταυτόχρονα, τα επίπεδα χρέους σε πολλές προηγμένες οικονομίες έχουν εκτοξευθεί, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, είτε στην Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή είτε την Ασία, προσθέτουν περαιτέρω αβεβαιότητα. Τέλος, η παγκόσμια νομισματική δυναμική αλλάζει. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν διαφοροποιήσει τα αποθεματικά τους, μακριά από το δολάριο και ο χρυσός ωφελείται φυσικά. Για τους ιδιώτες επενδυτές, αυτή η δραστηριότητα της κεντρικής τράπεζας αποτελεί σημαντικό μήνυμα: εάν αυτά τα ιδρύματα συσσωρεύσουν χρυσό ως μέσο αποθήκευσης αξίας, οι μεμονωμένοι επενδυτές αισθάνονται σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους»

Η στάση των κεντρικών τραπεζών

Οι κεντρικές τράπεζες πιθανότατα θα συνεχίσουν να αγοράζουν χρυσό τα επόμενα χρόνια. Οι χώρες με μεγάλα συναλλαγματικά αποθέματα, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές, ενδιαφέρονται να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο και να προστατευτούν από πιθανές κυρώσεις ή αναταραχές στην αγορά. Αυτό αντιπροσωπεύει μια διαρθρωτική στήριξη για την αγορά χρυσού. Από την άποψη της νομισματικής πολιτικής, οποιαδήποτε στροφή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς μειώσεις επιτοκίων θα υποστήριζε περαιτέρω, τη ζήτηση σε χρυσό.

Χρυσός και υποτιμημένο δολάριο

«Ο χρυσός είναι, για άλλη μια φορά, αναμφισβήτητα , πολύ δημοφιλής στους επενδυτές», σημειώνει ο Ίαν Σάμσον , διαχειριστής κεφαλαίων την Fidelity International. «Με ένα επιβραδυνόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον στις ΗΠΑ ή ακόμα και ένα στασιμοπληθωριστικό περιβάλλον τους επόμενους μήνες, παραμένουμε θετικοί για τις προοπτικές του χρυσού.»

Η Fed είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κυμαίνεται γύρω στο 3%, και οι δασμοί είναι πιθανό να διατηρήσουν τις τιμές υψηλές. “Ο αντίκτυπος των δασμών και η επιβράδυνση της προσφοράς εργασίας θα προκαλέσουν επίσης ένα αδύναμο περιβάλλον ανάπτυξης», εξηγεί o Σάμσον και προσθέτει: «Αυτός ο συνδυασμός θα πρέπει να ενισχύσει τον χρυσό, ο οποίος σήμερα ανταγωνίζεται άμεσα ένα υποτιμημένο δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο», προσθέτει ο οικονομολόγος της Fidelity.

Δεν έχουμε ξαναδεί, σημειώνει, «αυτή την κλίμακα αβεβαιότητας και αλλαγής γύρω από την δασμολογική πολιτική, και οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη διαλυθεί». Σε όλα αυτά προστίθεται το μέγεθος του ελλείμματος του προϋπολογισμού των ΗΠΑ, το οποίο εγείρει ανησυχίες για νομισματική αποδυνάμωση «και ενισχύει περαιτέρω τα μακροπρόθεσμα επιχειρήματα υπέρ του χρυσού».