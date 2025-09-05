Χρηματιστήριο: «Ανοιχτό» το πρόσημο της εβδομάδας – Τι περιμένουν οι αναλυτές

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο θα χρειαστεί να περιμένει το σημερινό κλείσιμο, προκειμένου να μάθει το τελικό πρόσημο του πενθήμερου.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος ξεκίνησε τη Δευτέρα από τις 2.021 μονάδες, χθες έκλεισε στις 2.032 μονάδες, έχοντας μια αθροιστική μεταβολή μόλις +0,5%. Άλλωστε, καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών η μεταβλητότητα και η νευρικότητα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς.

Ρόλο σ’ αυτό, αναμφίβολα, διαδραματίζει το κρίσιμο σταυροδρόμι, στο οποίο αισίως βρίσκεται η Λεωφόρος Αθηνών. Θα επιχειρήσει να ανακτήσει τις «κορυφές» του Αυγούστου, διεκδικώντας την επάνοδο στα υψηλά 15ετίας, ή θα δώσει συνέχεια στη διορθωτική κίνηση, «χωνευόντας» τα μεγάλα κέρδη του 2025;

Προς το παρόν, οι επενδυτές δεν έχουν δώσει ξεκάθαρη απάντηση στο επίμαχο ερώτημα. Καταλυτική σημασία έχει και η ευρύτερη αβεβαιότητα που επικρατεί στο εξωτερικό, δεδομένων των κρίσιμων στιγμών στη Γαλλία, των θολών νερών στο ζήτημα των αμερικανικών δασμών αλλά και των απότομων αυξήσεων στις ομολογιακές αποδόσεις.

Σ’ όλα τα παραπάνω ας προσθέσουμε και την αρνητική παράδοση του Σεπτεμβρίου, ο οποίος έχει αποδειχθεί «ζημιογόνος» για το ελληνικό χρηματιστήριο συνολικά επτά φορές την τελευταία 10ετία.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, ουδείς μπορεί να έχει παράπονο από την ελληνική αγορά. Ο Γενικός Δείκτης βλέπει τη φετινή απόδοση να υπερβαίνει το +38%, την ίδια στιγμή που συνεχίζει να «κρατά» το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων (υψηλό 15ετίας).

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, ο «αρραβώνας» ΕΧΑΕ – Euronext και η προοπτική επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές προσφέρουν ένα πλούσιο «οπλοστάσιο» στους αγοραστές, οι οποίοι ναι μεν έχουν αφήσει το πόδι από το γκάζι, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η θετική μακροπρόθεσμη τάση δύσκολα θα αλλάξει μέσα στους επόμενους μήνες.

Ας έχουμε υπόψη, δε, ότι σήμερα η ελληνική οικονομία περιμένει αφενός την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη του α’ εξαμήνου, αφετέρου την ετυμηγορία του DRBS, ο οποίος μόλις την άνοιξη αναβάθμισε την αξιολόγηση της χώρας σε «ΒΒΒ» με σταθερό outlook.

Παράλληλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο ακολουθεί ο «παράγοντας» ΔΕΘ, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να ετοιμάζει την ανακοίνωση μια σειρά μέτρων για τη φορο-ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή στρέφεται στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία πρόκειται να δώσουν φρέσκο «ψωμί» ενόσω η κεντρική τράπεζα ζυγίζει τα δεδομένα για μια πιθανή μείωση των επιτοκίων εντός του Σεπτεμβρίου. Τέλος,, στο επίκεντρο τίθεται και ο δασμός του Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ιαπωνία, ο οποίος τελικά θα ανέρχεται στο 15% -πολύ χαμηλότερα του αρχικού 27,5%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)