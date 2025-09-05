Ο κύκλος των αδύναμων δολαρίων: Πόσο θα διαρκέσει η υποτονική περίοδος του αμερικανικού νομίσματος

Ο ρόλος του δολαρίου ως το νούμερο ένα αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση φέτος λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας ως προς την (δασμολογική) πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό νόμισμα αποδυναμώνουν οι μειώσεις επιτοκίων, το αυξανόμενο δημόσιο χρέος και η μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Αν και θεωρείται απίθανο να αντικατασταθεί σύντομα το δολάριο, η BlackRock εκτιμάει ότι αυτή η κατάσταση πιθανότατα είναι μόλις στο ξεκίνημά της. «Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε προς την αρχή ενός κύκλου με ασθενέστερο δολάριο, ο οποίος τείνει να ενισχύει τις διεθνείς αποδόσεις», ανέφερε σε πρόσφατη έκθεση της.

«Το δολάριο για καιρό είχε επωφεληθεί από τον κύκλο ισχυρής ανάπτυξης και επενδύσεων στις ΗΠΑ. Πιστεύουμε όμως ότι η διαρθρωτική ανοδική αγορά μπορεί να αμφισβητηθεί εν μέσω της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής και της ζήτησης για εναλλακτικά αποθεματικά νομίσματα», συνέχισε.

Οι αριθμοί υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Από τη δεκαετία του 1970, οι κύκλοι αποδυνάμωσης του δολαρίου διαρκούν κατά μέσο όρο οκτώ χρόνια, ανέφερε η BlackRock, σημειώνοντας ότι ο τρέχων κύκλος ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια.

Σε αυτό το περιβάλλον ευνοούνται οι μετοχές εκτός ΗΠΑ, παρατήρησε η BlackRock, εξηγώντας ότι οι μετοχές χωρίς αντιστάθμιση κινδύνου, για την προστασία από την αλλαγή συναλλαγματικών ισοτιμιώ, ενδέχεται να επωφεληθούν περισσότερο από τη συνεχιζόμενη αδυναμία των νομισμάτων.

«Η επένδυση σε τέτοιες διεθνείς μετοχές σημαίνει ότι είναι εκτεθειμένες στα τοπικά τους νομίσματα. Με αυτόν τον τρόπο, εάν το εν λόγω νόμισμα αυξηθεί σε σχέση με το δολάριο, η συνολική απόδοση σε δολάρια είναι μεγαλύτερη. Από την άλλη πλευρά, εάν το ξένο νόμισμα υποχωρήσει σε σχέση με το δολάριο, αυτό μειώνει τις συνολικές αποδόσεις», ανέφερε η τράπεζα.

Πάντως, σύμφωνα με την BlackRock, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να «μαζεύονται» στις αμερικανικές μετοχές. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα βλέμματα αρχίζουν να στρέφονται στο εξωτερικό, με το μερίδιο των εισροών ETF που πηγαίνει σε διεθνή funds να έχει αυξηθεί στο 29% από 12% τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Διαβάστε ακόμα:

→ Χρέη – βουνό, πληθυσμοί γερασμένοι και ΑΙ – Η νέα «κανονικότητα» που βάζει τέλος στη χρυσή εποχή των δεικτών