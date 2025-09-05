Κέρδη στο αμερικανικό νόμισμα

Σταθεροποιήθηκε ξανά χθες το δολάριο, περνώντας σε θετικό έδαφος, σε μία ιδιαίτερα νευρική εβδομάδα, καθώς τα βλέμματα των αναλυτών είναι στραμμένα στα σημερινά στοιχεία για την απασχόληση Αυγούστου στις ΗΠΑ. Τα χθεσινά στοιχεία για τις αιτήσεις χορήγησης επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ παρουσίασαν μεγαλύτερη του αναμενομένου αύξηση την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα στοιχεία της ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έδειξαν ότι δημιουργήθηκαν λιγότερες του αναμενομένου θέσεις εργασίας τον προηγούμενο μήνα.

Το δολάριο ενισχύθηκε 0,25% έναντι του γιεν στα 148,46, ενώ σημείωσε μικρή άνοδο 0,15% και έναντι του ελβετικού φράγκου, αφού την Τετάρτη είχε χάσει έδαφος έναντι και των δύο αυτών νομισμάτων. Το ευρώ υποχώρησε ελαφρώς 0,19% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στο 1,1638.

Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε 0,25% στις 98,36 μονάδες, εν μέσω αρκετών ερωτηματικών για το πού ακριβώς βαδίζει η αμερικανική οικονομία, σύμφωνα με αναλυτές. Οι περισσότεροι traders προεξοφλούν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκιά της στη συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου. Από τα υπόλοιπα νομίσματα, η στερλίνα υποχώρησε ελαφρώς έναντι του δολαρίου στο 1,3425 αφού κατέγραψε κέρδη στη συνεδρίαση της Τετάρτης.