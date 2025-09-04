Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500

Με νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε ο S&P 500, κερδίζοντας κεκτημένη ταχύτητα κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρουν περιμένουν τώρα οι επενδυτές τα στοιχεία της Παρασκευής για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο στην αμερικανική οικονομία, στοιχεία που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων.

Ο δείκτης S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,83% στις 6.502,08 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έκλεισε με άνοδο 0,98% στις 21.707,69. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 350,06 μονάδων ή 0,77%, κλείνοντας στις 45.621,29.

Τα στοιχεία της ADP για τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα έδειξαν αύξηση 54.000 τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones ανέμεναν ότι οι επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα θα πρόσθεταν 75.000 θέσεις εργασίας. Το ποσοστό είναι επίσης μικρότερο από τις αναθεωρημένες 106.000 του Ιουλίου.

Ωστόσο, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο, καθώς οι επενδυτές υποστήριξαν ότι τα πρόσφατα στοιχεία της ADP ήταν αρκετά αδύναμα ώστε να δικαιολογήσουν μια μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά όχι αρκετά αδύναμα για να προαναγγείλουν μια ύφεση. Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, δίδοντας μία πιθανότητα 97% το επιτόκιο να κινηθεί χαμηλότερα.

«Τα στοιχεία της ADP συνεχίζουν να ενισχύουν το αφήγημα ότι ο ρυθμός θετικής αλλαγής στην αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, επομένως μπορείτε να περιμένετε ότι η Fed θα ανατρέψει την ισορροπία των κινδύνων για να μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο», δήλωσε στο CNBC ο Τζέιμι Κοξ, διευθύνων σύμβουλος της Harris Financial Group.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν μετά τα στοιχεία της ADP, παρότι το κόστος δανεισμού του 30ετούς ξεπέρασε για λίγο το 5% την Τετάρτη, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ και των απειλών για την ανεξαρτησία της Fed.

Επίσης, οι αιτήσεις επιδόματος ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου αυξήθηκαν στις 237.000. Αυτός ο αριθμός ξεπέρασε τις εκτιμήσεις και σηματοδότησε αύξηση 8.000 σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, παρέχοντας περισσότερες ενδείξεις επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, ο δείκτης PMI του ISM για τις υπηρεσίες παρουσίασε καλύτερες από την αναμενόμενες ενδείξεις για τον Αύγουστο, υποδηλώνοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάπτυξη στο συγκεκριμένο κλάδο.

Η Amazon συνέβαλε στην άνοδο της αγοράς, με τις μετοχές να σημειώνουν άνοδο άνω του 4%, εν μέσω ενθουσιασμού για τη σχέση της με την Anthropic.