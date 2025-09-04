Eurobank: Τα τελικά στοιχεία του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

Η Eurobank ανακοίνωσε τα τελικά στοιχεία για την εφαρμογή του πενταετούς 8ου προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της τράπεζας στα μέλη της διοίκησης και τα στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των μετοχών που διατέθηκαν καθώς και την τιμή και των αριθμό που θα αιτηθεί η τράπεζα με την εισαγωγή αυτών για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εφαρμογή του προγράμματος υλοποιήθηκε σε 5 σειρές:

α) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 1ης Σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων για το έτος 2025 ήταν 394.211 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή

β) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 2ης Σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων για το έτος 2025 ήταν 2.587.961 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή

γ) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 3ης σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων για το έτος 2025 ήταν 2.534.878 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή

δ) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 4ης σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων για το έτος 2025 ήταν 863.322 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή

και ε) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 5ης σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων για το έτος 2025 ήταν 2.736.789 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή.

Έτσι, προκύπτει ότι ασκήθηκαν για το έτος 2025, κατά το χρονικό διάστημα 21.07.2025 έως και 04.08.2025, 9.002.866 δικαιώματα προαίρεσης από 243 Δικαιούχους, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα το σχετικό ποσό στο τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων ανέρχεται σε 9.002.866 μετοχές κοινές με ψήφο, με ονομαστική αξία 0,22 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο ΧΑ ανήλθε σε 0,23 ευρώ.

Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανήλθε σε 2.070.659,18 ευρώ.