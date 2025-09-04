Χρηματιστήριο: «Νικήτρια» η στασιμότητα, ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Ως «μη γενόμενη» θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν την ουδέτερη στάση της αναμονής, αποφεύγοντας τόσο το επιπλέον ρίσκο, όσο και τις υπερβολικές ρευστοποιήσεις.

Παρά τα ικανοποιητικά θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων αλλά και το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό, η ελληνική αγορά έδειξε ότι δεν… συγκινείται ιδιαίτερα, μην έχοντας αποφασίσει ακόμη αν θα προσπαθήσει να ανακτήσει τα υψηλά του Αυγούστου ή αν θα επιχειρήσει να δώσει συνέχεια στη διόρθωση των προηγούμενων ημερών.

Κάπως έτσι, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ανεπαίσθητη αύξηση κατά +0,02% και διαμορφώθηκε στις 2.032,51 μονάδες, κερδίζοντας λιγότερο από μισή μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.032,17 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 18 μονάδες (από 2.021,20 έως 2.039,94 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 340,5 εκατ. ευρώ, αν και τα 162 εκατ. ευρώ αφορούσαν το placement στην Τρ. Κύπρου (η EBRD διέθεσε το 5,1% στην τιμή των 7,2 ευρώ/μετοχή).

Στο ταμπλό, τώρα, οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν αντίρροπα, καθώς η Εθνική υποχώρησε κατά -1,2%, ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +1,2%. Από εκεί και πέρα, η Jumbo επανήλθε άνω των 30 ευρώ, χάρη στις ικανοποιητικές πωλήσεις του 8μήνου, με τον ΟΠΑΠ να μένει σχεδόν αμετάβλητος, καθώς το προμέρισμα του 0,5 ευρώ (από 0,6 ευρώ πέρυσι) δεν ενθουσίασε.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος είχε συνηθίσει να δίνει τον… ρυθμό (είτε ανοδικό, είτε καθοδικό) στις τελευταίες συνεδριάσεις, έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο -0,11% και τις 2.213 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξήθηκε στο +1,21% και τα 6,85 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολούθησε στο +0,35% και τα 3,482 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε στο -0,03% και τα 3,24 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκε στο -1,28% και τα 12,31 ευρώ.

Από την πλευρά της, η μετοχή της Τρ. Κύπρου, η οποία είχε τζίρο 162+32 εκατ. ευρώ, οπισθοχώρησε στο -0,79% και τα 7,52 ευρώ, περιορίζοντας το discount σε σχέση με την τιμή του placement. H μετοχή της Optima Bank κινήθηκε στο +0,13% και τα 7,65 ευρώ, με τη μετοχή της Credia Bank να βρίσκεται στο -0,14% και το 1,48 ευρώ.

H εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,05% και 5.116 μονάδες), η μετοχή της Jumbo διευρύνθηκε στο +1,6% και τα 30,4 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από την αύξηση των πωλήσεων κατά 8% στην περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου. Κατά +0,75% βελτιώθηκε η τιμή του ΟΤΕ, η οποία έκλεισε στα 16,18 ευρώ, ενώ η μετοχή της Metlen συσσώρευσε δυνάμεις στις παρυφές των 54 ευρώ (+0,19%), στον απόηχο της απόφασης ένταξης στον FTSE 100 του Λονδίνου (από τις 22 Σεπτεμβρίου). Η μετοχή του ΟΠΑΠ τερμάτισε οριακά ανοδικά στα 19,2 ευρώ (+0,1%), καθώς ναι μεν υπήρξε βελτίωση της κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο (+6,3%), αλλά το προμέρισμα ήταν μειωμένο κατά 10 σεντς (από 0,6 σε 0,5 ευρώ/μετοχή), κάτι το οποίο σχετίζεται με τις δαπάνες για την πλήρη εξαγορά της Stoiximan και τον εξελισσόμενο διαγωνισμό των Ελληνικών Λαχείων. Στον αντίποδα, οι μετοχές των Motor Oil, ΔΕΗ, Aegean, Viohalco, Helleniq Energy και Cenergy απώλεσαν τουλάχιστον -1%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,24% και 2.906 μονάδες), η μετοχή της Ideal Holdings ξεχώρισε στο -1% και τα 5,92 ευρώ, παρά το γεγονός ότι η προσθήκη της Μπαρμπα-Στάθης οδήγησε σε εκτόξευση της καθαρής κερδοφορίας κατά +74% στο α’ εξάμηνο. Στα «συν» μπορούμε να προσθέσουμε και τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 36% (σε 43,9 εκατ. ευρώ). Απώλειες άνω του -1% παρουσίασαν οι μετοχές των Fourlis, Intracom, Profile, AVAX, Ελλάκτωρ και ΟΛΘ, ενώ ο τίτλος της Alumil οπισθοχώρησε κατά τουλάχιστον -2%. Η μετοχή της Quest, κόντρα στα βελτιωμένα μεγέθη του α’ εξαμήνου (+1,4% τα κέρδη / +14,2% τα EBITDA) και την επιβεβαίωση του φετινού guidance, αναδίπλωσε στο -0,4% και τα 7,4 ευρώ. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ αυξήθηκε κατά +1% κι ανέκτησε το όριο των 7 ευρώ, εν αναμονή των εξελίξεων με τη Euronext.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 64 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 43 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 143,7 δισ. ευρώ.

Το δίλημμα της επόμενης ημέρας

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τη δεδομένη αναδίπλωση των τελευταίων εβδομάδων, εξακολουθεί να «παίζει» στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, την ίδια στιγμή που αφενός «κρατά» το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, αφετέρου συντηρεί τη φετινή απόδοση κοντά στο +40%.

Μάλιστα, τα ισχυρά και ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, σε συνδυασμό με τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals και τα μέτρα φορο-ελάφρυνσης που πρόκειται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, φαίνεται ότι προσφέρουν πολύτιμα στηρίγματα, δημιουργώντας προσδοκίες για την επιστροφή στις πρόσφατες «κορυφές» (2.126 μονάδες) -ή κι ακόμη υψηλότερα.

Όμως, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά, η οποία αποδεικνύεται λιγότερο αισιόδοξη, στέλνει το μήνυμα ότι η διόρθωση από τα υψηλά του Αυγούστου, η οποία έλαβε χώρα τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Εάν και η συνολική οπισθοχώρηση ήδη ανέρχεται στο -4,5% (ή αλλιώς σε 4,8 δισ. ευρώ σε όρους κεφαλαιοποίησης), οι αναλυτές δεν αποκλείουν το σενάριο οι ρευστοποιήσεις να συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτης πιθανώς κάτω των 2.000 μονάδων.

Άλλωστε, η ανάγκη για «χώνεψη» των μεγάλων κερδών του 2025 (profit taking), οι κλιμακούμενες ανησυχίες για μια σειρά προκλήσεων στο εξωτερικό κι αισίως η αύξηση του πολιτικού ρίσκου έχουν συμβάλλει στην αναθάρρηση των πωλητών, οι οποίοι ψάχνουν αφορμές για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές εξακολουθούν να τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας αφενός τις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό-οικονομικό θρίλερ της Γαλλίας, αφετέρου τη δικαστική έκβαση στις ΗΠΑ για το ζήτημα των εμπορικών δασμών. Στο «κάδρο» τίθεται και η ισχυρή πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων της Federal Reserve στη συνεδρίαση της μεθεπόμενης εβδομάδας (16-17/9).

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται επιφυλακτικά στο +0,59% και τις 550 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,75% και να φθάνει στις 23.772 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν μια σταθεροποιητική εκκίνηση στην προτελευταία ημέρα της εβδομάδας (άνοδος κάτω του +0,10%).

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)