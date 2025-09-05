Χρηματιστήριο: Το γενναίο «λίφτινγκ» της Τρ. Κύπρου

Περισσότερο από 13% του μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Κύπρου έχει αλλάξει χέρια μέσω των τριών μεγάλων placements, τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί από την εισαγωγή της τράπεζας στο ταμπλό του Χ.Α., δηλαδή από το φθινόπωρο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι πριν τη χθεσινή πώληση της EBRD (22,5 εκατ. μετοχές) είχαν προηγηθεί τον Οκτώβριο η CarVal (13,5 εκατ. μετοχές ) και τον Νοέμβριο ο διαχειριστής της Λαϊκής Τράπεζας (21,5 εκατ. μετοχές).

Μ’ αυτό τον τρόπο, η κυπριακή τράπεζα κατάφερε μέσα σ’ ελάχιστο χρονικό διάστημα να κάνει… γενναίο «λίφτινγκ» στο μετοχολόγιό της, έχοντας παράλληλα «τρέξει» ένα εντυπωσιακό ράλι.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)