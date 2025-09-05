Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Ποιες μετοχές… υποκύπτουν στον πειρασμό της διόρθωσης

Με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δυσκολεύεται αισθητά να ανακτήσει τις «κορυφές» του Αυγούστου, όταν ο Γενικός Δείκτης αναρριχήθηκε έως τις 2.126 μονάδες (υψηλό 15ετίας), δεν είναι λίγες οι μετοχές των blue chips, οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν σηκώσει το πόδι από το γκάζι.

Μάλιστα, ορισμένες εξ αυτών ξεπερνούν ή προσεγγίζουν ακόμη και τα θεωρητικά όρια της διόρθωσης, τα οποία συνήθως ορίζονται στο -10% από το τοπικό υψηλό.

Κάπως έτσι, για παράδειγμα, η μετοχή της Titan Cement απέχει τουλάχιστον -19,3% από την ενδοσυνεδριακή «κορυφή» της 10ης Φεβρουαρίου, όταν είχε βρεθεί στα ρεκόρ των 45,8 ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να «παίζει» στα όρια των 37 ευρώ.

Κατά -9,8%, την ίδια ώρα, έχει αναδιπλώσει η μετοχή της Eurobank, η οποία στις 18 Αυγούστου είχε βρεθεί έως τα 3,6 ευρώ.

Από την πλευρά της, η δεικτοβαρής μετοχή της Coca Cola HBC βλέπει την απόσταση από τα ιστορικά υψηλά να διαμορφώνεται στο -9,7%, ενώ στην περίπτωση των ΟΤΕ και Motor Oil η σωρευτική πτώση από το φετινό «ταβάνι» καθορίζεται στο -9,6%.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Alpha Bank, η οποία «τρέχει» με +114% από τις αρχές του έτους, έχει απομακρυνθεί κατά -9% από τα καλύτερα επίπεδα της τελευταίας 10ετίας (3,8 ευρώ), τα οποία είχαν καταγραφεί στα τέλη του Αυγούστου.

Σε πορεία αναδίπλωσης τελεί και ο τίτλος της Aegean Airlines, η οποία έχει πέσει κατά -8,8% σε σχέση με τα πρόσφατα ρεκόρ των 15,02 ευρώ. Κι αυτό, μάλιστα, μέσα σε μόλις επτά συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι έξι ήταν αρνητικές.

Επιστρέφοντας στον χώρο των τραπεζών, η τιμή της Εθνικής απέχει -8,3% από τις «κορυφές» του προηγούμενου μήνα, όταν είχε σκαρφαλώσει στα 13,4 ευρώ για πρώτη φορά από το φθινόπωρο του 2015.

Όσον αφορά την ΕΥΔΑΠ, η μετοχή μπορεί να έκανε το «ξεπέταγμα» τον Ιούλιο, αλλά έκτοτε έχει «καθίσει», με αποτέλεσμα να έχει χάσει -8,1% σε σύγκριση με το φετινό ενδοσυνεδριακό υψηλό (7,6 ευρώ).

Τέλος, η ομάδα των blue chips με τη μεγαλύτερη αναδίπλωση από τις τοπικές «κορυφές» περιλαμβάνει ακόμη τέσσερις μετοχές. Ο λόγος για τις ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-7,8%), Τρ. Πειραιώς (-7,8%), ΟΠΑΠ (-7,5%) και Jumbo (-7,3%).

Βέβαια, σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι οι φετινές αποδόσεις για τις περισσότερες εκ των παραπάνω εισηγμένων είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές, ανάβοντας το «πράσινο φως» στους επενδυτές, προκειμένου να «κλειδώσουν» ένα μέρος των κερδών τους.

Η αναδίπλωση από τα υψηλά έτους*

• Titan -19,3%

• Eurobank -9,8%

• Coca Cola -9,7%

• ΟΤΕ -9,6%

• Motor Oil -9,6%

• Alpha -9,0%

• Aegean -8,8%

• ΕΤΕ -8,3%

• ΕΥΔΑΠ -8,1%

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ -7,8%

• Πειραιώς -7,8%

• ΟΠΑΠ -7,5%

• Jumbo -7,3%

*σε σύγκριση με τα ενδοσυνεδριακά υψηλά του 2025

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)