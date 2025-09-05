Γιατί η αγορά κρατά… μικρό καλάθι για τον νέο αναλυτή του DBRS

«Ποδαρικό» στις αξιολογήσεις του φθινοπώρου κάνει αύριο ο καναδικός DBRS, με την ελληνική αγορά να περιμένει την ετυμηγορία του αναλυτή, Τζέισον Γκράφαμ, ο οποίος εδώ και μερικούς μήνες είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την Ελλάδα.

Ο έμπειρος οικονομολόγος εκπροσωπεί έναν αποδεδειγμένα αρκετά γενναιόδωρο οίκο αξιολόγησης. Κι αυτό, διότι έχει ήδη τοποθετήσει τα εγχώρια κρατικά ομόλογα όχι στο πρώτο αλλά στο δεύτερο «σκαλί» της επενδυτικής βαθμίδας (ΒΒΒ) -η υψηλότερη αξιολόγηση από τους τέσσερις μεγαλύτερους οίκους.

Στην προηγούμενη έκθεση για την εγχώρια οικονομία, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025, ο DBRS αποφάσισε να αναβαθμίσει την ελληνική πιστοληπτική ικανότητα από ΒΒΒ(-) σε ΒΒΒ, βασιζόμενος κυρίως

στη βελτίωση του προφίλ κινδύνου των τραπεζών,

στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων,

στο αξιόπιστο πολιτικό πλαίσιο και

στην προοπτική υπερ-απόδοσης του ελληνικού ΑΕΠ.

Όμως, υπογράμμισε κι αρκετά σημεία με… κόκκινο, όπως το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, τη μεταρρυθμιστική κόπωση, το αδύναμο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά και τη διατήρηση του υψηλού χρέους.

Έχοντας ως δεδομένα τα παραπάνω, η ελληνική αγορά διατηρεί σημαντικές αμφιβολίες στο κατά πόσο ο Γκράφαμ θα τολμήσει, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και υπό τις παρούσες συγκυρίες, να προχωρήσει σε μια νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας, οδηγώντας την Ελλάδα στο τρίτο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας (ΒΒB-high).

Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι ο DBRS, σε γενικές γραμμές, δείχνει να «αγαπάει» τη χώρα μας, καθώς ήταν ο πρώτος από τους εγκεκριμένους (από την ΕΚΤ) rate agencies, ο οποίος έδωσε στην Αθήνα την πολυπόθητη πιστοποίηση του investment grade.

Κάπως έτσι, το πιθανότερο σενάριο είναι απλώς να επιβεβαιώσει την αξιολόγηση ΒΒΒ.

Εάν και ο πήχης των προσδοκιών είναι χαμηλός, ουδείς μπορεί να είναι σίγουρος κατά 100% για το τι ακριβώς σκέφτεται ο Γκράφαμ, ο οποίος εδώ και μερικούς μήνες έχει οριστεί ως lead analyst για την Ελλάδα, αντικαθιστώντας τον Κάρλο Καπουάνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος οικονομολόγος, με σπουδές σε επίπεδο Bachelor και Master, βρίσκεται στον DBRS από τον Αύγουστο του 2012 και σήμερα έχει τον τίτλο του Senior Vice President. Κατά το παρελθόν είχε εργαστεί ως ειδικός αναλυτής στην Παναμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.