Χρηματιστήριο: Στασιμότητα εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Την προσπάθεια ανάκαμψης από την πρόσφατη μίνι – διόρθωση συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν τα «ηνία» των πρωτοβουλιών, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των 2.040 μονάδων.

Ωστόσο, ουδείς μπορεί να αποκλείσει το σενάριο μιας πιθανής επαναφοράς των ρευστοποιήσεων, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών, την αβεβαιότητα γύρω από τη Γαλλία, αλλά και την ανάγκη για μια ουσιαστική «χώνεψη» των μεγάλων φετινών κερδών της Αθήνας.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει επιφυλακτική αύξηση κατά +0,37% και διαμορφώνεται στις 2.039,76 μονάδες, κερδίζοντας 7,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.032,17 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε τέσσερις μονάδες (από 2.035,36 έως 2.039,76 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα χαμηλά επίπεδα των 3 εκατ. ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει περάσει κάποιο προσυμφωνημένο πακέτο.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τραπεζικές μετοχές μένουν σε… χαμηλά επίπεδα, με την Τρ. Κύπρου να πέφτει κατά -2%. Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΑΠ συσσωρεύει δυνάμεις στα 19,2 ευρώ, μετά τα ικανοποιητικά μεγέθη του α’ εξαμήνου αλλά και το προμέρισμα του 0,50 ευρώ (από 0,6 ευρώ πέρυσι). Η Metlen ενισχύεται πέριξ του +1%, χάρη στην είσοδο στον FTSE 100 του Λονδίνου (από 22/9).

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος δίνει τον… ρυθμό στις τελευταίες συνεδριάσεις, είναι σχεδόν αμετάβλητος στο +0,16% και τις 2.219 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξάνεται στο +0,62% και τα 6,81 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολουθεί στο +0,32% και τα 3,49 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται στο -0,40% και τα 3,228 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -0,64% και τα 12,39 ευρώ.

Από την πλευρά της, η μετοχή της Τρ. Κύπρου οπισθοχωρεί στο -2,37% και τα 7,40 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να κινείται στο +0,26% και τα 7,66 ευρώ. Στο +1,08% και το 1,498 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

H εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,28% και 5.127 μονάδες), η μετοχή της Metlen διευρύνεται στο +0,9% και τα 54,0 ευρώ, στον απόηχο της απόφασης ένταξης στον FTSE 100 του Λονδίνου (από τις 22 Σεπτεμβρίου). Κέρδη άνω του +1% εμφανίζουν οι τίτλοι των Helleniq Energy – Jumbo, ενώ η μετοχή του ΟΠΑΠ κινείται οριακά ανοδικά στα 19,2 ευρώ, μετά τη βελτίωση της κερδοφορίας του α’ εξαμήνου (+6,3%), αλλά και τη μείωση του προμερίσματος κατά 10 σεντς (από 0,6 σε 0,5 ευρώ/μετοχή), η οποία φέρεται να σχετίζεται με τις δαπάνες για την πλήρη εξαγορά της Stoiximan και τον εξελισσόμενο διαγωνισμό των Ελληνικών Λαχείων. Στον αντίποδα, οι μετοχές τωn ΔΕΗ και Cenergy χάνουν από -0,8% και -0,5%, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,26% και 2.920 μονάδες), η μετοχή της Ideal Holdings ξεχωρίζει στο +1% και τα 6,04 ευρώ, καθώς η προσθήκη της Μπαρμπα-Στάθης οδήγησε σε εκτόξευση της καθαρής κερδοφορίας κατά +74% στο α’ εξάμηνο. Στα «συν» προστίθεται και η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 36% (σε 43,9 εκατ. ευρώ). Άνοδο της τάξης του +1% παρουσιάζουν και οι τίτλοι των Fourlis – Ελλάκτωρ. Αντίθετα, η μετοχή της Alumil περιορίζεται στο -1,1% και τα 5,2 ευρώ, με τη μετοχή του ΟΛΘ να δίνει συνέχεια στη διόρθωση, πέφτοντας στο -1,4% και τα 35 ευρώ. Η μετοχή της Quest, παρά τα βελτιωμένα μεγέθη του α’ εξαμήνου (+1,4% τα κέρδη / +14,2% τα EBITDA) και την επιβεβαίωση του guidance, αναδιπλώνει στο -0,5% και τα 7,3 ευρώ.

Το δίλημμα της επόμενης ημέρας

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τη δεδομένη αναδίπλωση των τελευταίων εβδομάδων, εξακολουθεί να «παίζει» στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, την ίδια στιγμή που αφενός «κρατά» το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, αφετέρου συντηρεί τη φετινή απόδοση κοντά στο +40%.

Μάλιστα, τα ισχυρά και ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, σε συνδυασμό με τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals και τα μέτρα φορο-ελάφρυνσης που πρόκειται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, φαίνεται ότι προσφέρουν πολύτιμα στηρίγματα, δημιουργώντας προσδοκίες για την επιστροφή στις πρόσφατες «κορυφές» (2.126 μονάδες) -ή κι ακόμη υψηλότερα.

Όμως, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά, η οποία αποδεικνύεται λιγότερο αισιόδοξη, στέλνει το μήνυμα ότι η διόρθωση από τα υψηλά του Αυγούστου, η οποία έλαβε χώρα τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Εάν και η συνολική οπισθοχώρηση ήδη ανέρχεται στο -4,4% (ή αλλιώς σε 4,7 δισ. ευρώ σε όρους κεφαλαιοποίησης), οι αναλυτές δεν αποκλείουν το σενάριο οι ρευστοποιήσεις να συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτης πιθανώς κάτω των 2.000 μονάδων.

Άλλωστε, η ανάγκη για «χώνεψη» των μεγάλων κερδών του 2025 (profit taking), οι κλιμακούμενες ανησυχίες για μια σειρά προκλήσεων στο εξωτερικό κι αισίως η αύξηση του πολιτικού ρίσκου έχουν συμβάλλει στην αναθάρρηση των πωλητών, οι οποίοι ψάχνουν αφορμές για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, μετά τα οικονομικά μεγέθη των ΟΠΑΠ, Quest και Trade Estates, ο κλήρος πέφτει σήμερα στις Ideal Holdings και Aktor Group. Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται και στη Metlen, καθώς από τις 22 Σεπτεμβρίου η μετοχή θα διαπραγματεύεται στον δείκτη – βιτρίνα του Λονδίνου, δηλαδή τον FTSE 100.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές εξακολουθούν να τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας αφενός τις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό-οικονομικό θρίλερ της Γαλλίας, αφετέρου τη δικαστική έκβαση στις ΗΠΑ για το ζήτημα των εμπορικών δασμών. Στο «κάδρο» τίθεται και η ισχυρή πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων της Federal Reserve στη συνεδρίαση της μεθεπόμενης εβδομάδας (16-17/9).

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται ανεπαίσθητα στο +0,11% και τις 547 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,23% και να φθάνει στις 23.648 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)