Goldman Sachs: Στα 5.000 δολάρια ο χρυσός αν ο Τραμπ «βάλει χέρι» στην Fed

Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε χθες η τιμή του χρυσού, φτάνοντας τα 3.578 δολάρια ανά ουγκιά.

Σήμερα το πρωί η τιμή spot του χρυσού διαπραγματεύεται χαμηλότερα, στα 3.538,56 δολάρια ανά ουγγιά, με το βλέμμα στραμμένο στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται την Παρασκευή.

Ο χρυσός παίρνει σταθερά ώθηση από τις προσδοκίες για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed αυτόν τον μήνα. Το ανοδικό κύμα συντηρεί επίσης η γεωπολιτική αβεβαιότητα που ευνοεί τις επενδύσεις ασφαλείας.

Παραδοσιακά άλλωστε ο χρυσός υπήρξε ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές σε περιόδους πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Ο χρυσός μάλιστα θα μπορούσε να κινηθεί με «σπασμένα φρένα» φτάνοντας τα 5.000 δολάρια η ουγκιά, σύμφωνα με την Goldman Sachs που θεωρεί καταλύτη τις εξελίξεις στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Σημειώνεται ότι πέρα- αλλά όχι άσχετα από- τη συζήτηση για την μείωση των επιτοκίων από την αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα, στην οποία ασκεί πιέσεις ο Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε νομισματική χαλάρωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσφάτως προχώρησε σε ενέργειες για να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην Fed, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να απομακρύνει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ.

«Εάν πληγεί η ανεξαρτησία της Fed, αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό, χαμηλότερες τιμές μετοχών και μακροπρόθεσμων ομολόγων και σε διάβρωση του στάτους του δολαρίου ως αποθεματικό νόμισμα», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman Sachs, τονίζοντας ότι ο χρυσός, από την άλλη, είναι ένα asset που δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη των θεσμικών οργάνων.

Τα τρία σενάρια

Η Goldman Sachs κατέληξε έτσι σε μια σειρά από πιθανά σενάρια για το πολύτιμο μέταλλο, με βασική πρόβλεψη την άνοδο της τιμής του στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του 2026. Το σενάριο κινδύνου των αναλυτών βλέπει τον χρυσό να «πιάνει» τα 4.500 δολάρια ενώ εκτιμούν επίσης στο ακραία σενάριό τους ότι η τιμή θα μπορούσε να φτάσει τα 5.000 δολάρια εάν οι επενδυτές μεταφέρουν το 1% των χαρτοφυλακίων τους από κρατικά ομόλογα στο χρυσό.

«Εκτιμούμε ότι αν το 1% της ιδιωτικής αγοράς ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου διοχετευόταν στο χρυσό, η τιμή του χρυσού θα ανέβαινε σε σχεδόν 5.000 δολάρια την ουγγιά, υποθέτοντας ότι όλα τα άλλα παραμένουν σταθερά», ανέφεραν οι αναλυτές. «Ως αποτέλεσμα, ο χρυσός παραμένει η πιο ισχυρή μακροπρόθεσμη σύστασή μας στον τομέα των εμπορευμάτων».

