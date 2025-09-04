Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις «κορυφές» ή νέα διόρθωση;

Συνέχεια στην ανοδική αντίδραση επιθυμεί να δώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κάνουν επίδειξη δύναμης στη χθεσινή συνεδρίαση, «σώζοντας» το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά την αναδίπλωση των τελευταίων εβδομάδων, εξακολουθεί να «παίζει» στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, με τη φετινή απόδοση να ξεπερνά το +38%.

Τα ισχυρά και ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, σε συνδυασμό με τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals και τα μέτρα φορο-ελάφρυνσης που πρόκειται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, φαίνεται ότι προσφέρουν πολύτιμα στηρίγματα, δημιουργώντας προσδοκίες για την επιστροφή στις πρόσφατες «κορυφές» (2.126 μονάδες) -ή κι ακόμη υψηλότερα.

Όμως, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά, η οποία είναι λιγότερο αισιόδοξη, προειδοποιεί ότι η διόρθωση από τα υψηλά του Αυγούστου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Εάν και η συνολική οπισθοχώρηση ήδη ανέρχεται στο -4,4% (ή αλλιώς σε 4,7 δισ. ευρώ), οι αναλυτές δεν αποκλείουν το σενάριο οι ρευστοποιήσεις να συνεχιστούν, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτης πιθανώς κάτω των 2.000 μονάδων.

Η ανάγκη για «χώνεψη» των μεγάλων κερδών του 2025 (profit taking), οι κλιμακούμενες ανησυχίες για μια σειρά προκλήσεων στο εξωτερικό κι αισίως η αύξηση του πολιτικού ρίσκου έχουν συμβάλλει στην αναθάρρηση των πωλητών, οι οποίοι ψάχνουν αφορμές για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, μετά τα οικονομικά μεγέθη των ΟΠΑΠ, Quest και Trade Estates, ο κλήρος πέφτει σήμερα στις Ideal Holdings και Aktor Group.

Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται και στη Metlen, καθώς από τις 22 Σεπτεμβρίου η μετοχή θα διαπραγματεύεται στον δείκτη – βιτρίνα του Λονδίνου, δηλαδή τον FTSE 100.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές εξακολουθούν να τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας αφενός τις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό-οικονομικό θρίλερ της Γαλλίας, αφετέρου τη δικαστική έκβαση στις ΗΠΑ για το ζήτημα των εμπορικών δασμών.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)