Η μετοχή της Nvidia έχει αυξηθεί κατά 1.100% σε 5 χρόνια – Οι τρεις εταιρείες που έχουν καταγράψει (πολύ) μεγαλύτερο άλμα

Με ώθηση από την ζάλη που έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη στις αγορές, η μετοχή της κατασκευάστριας εταιρείας τσιπ Nvidia έχει «εκτοξευθεί» σχεδόν κατά 1.100% μέσα σε πέντε χρόνια. Πλέον είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Microsoft και την Apple.
Υπάρχουν όμως τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, οι μετοχές των οποίων τα έχουν πάει καλύτερα.
Συγκεκριμένα, το διάστημα από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2020 και μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, οι μετοχές της αλυσίδας καταστημάτων πώλησης video game GameStop είχαν σημειώσει άλμα λίγο πάνω από 1.100%, της αλυσίδας πολυκαταστημάτων Dillard’s έχει αυξηθεί κατά 1.700% και της αλυσίδας λούτρινων παιχνιδιών Build-a-Bear Workshop έχει εκτοξευθεί κατά 1.900%.
Βέβαια πρόκειται για μικρότερες εταιρείες, που δεν πλησιάζουν καν την κεφαλαιοποίηση της Nvidia, ύψους 4,3 τρισ. δολαρίων, η οποία αποτελεί μεγάλο μέρος του δείκτη S&P 500.
Αλλά, όπως παρατηρεί το Business Insider, αν κάποιος είχε επενδύσει 100 δολάρια πριν από πέντε χρόνια σε ένα κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών, σε μια αλυσίδα πολυκαταστημάτων ή σε έναν πωλητή λούτρινων παιχνιδιών, θα είχε κερδίσει περισσότερα από ό,τι αν τα επένδυε στην Nvidia: 1.213 δολάρια, 1.801 δολάρια και 2.035 δολάρια, αντίστοιχα, έναντι 1.190 δολαρίων.
Παρόλο που και οι τρεις αυτές εταιρείας αφορούν φυσική επιχείρηση λιανικής πώλησης, οι λόγοι για τις αυξήσεις στις μετοχές τους είναι διαφορετικοί.
- Η άνοδος της GameStop αντικατοπτρίζει την ιδιότητά της ως meme stock και τις προσπάθειες των retail traders να την επαναφέρουν στα ύψη. Σε προσαρμοσμένη βάση, οι μετοχές της κινήθηκαν από κάτω από τα 2 δολάρια που ήταν πριν από πέντε χρόνια στα 80 δολάρια στο αποκορύφωμα της φρενίτιδας των αγορών στις αρχές του 2021 και σήμερα διαπραγματεύονται γύρω στα 23 δολάρια.
- Η μετοχή της Dillard έχει σημειώνει ράλι πηγαίνοντας από τα περίπου 31 δολάρια που ήταν το φθινόπωρο του 2020, όταν πολλοί λιανοπωλητές επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία του κορωνοϊού, σε ιστορικά υψηλά, πάνω από 550 δολάρια. Η εταιρεία δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με τις πωλήσεις στο ίδιο κατάστημα να αυξάνονται κατά 1% σε ετήσια βάση το προηγούμενο τρίμηνο, και τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται επίσης, χάρη στις επαναγορές μετοχών.
- Η μετοχή της Build-a-Bear ξεκίνησε από χαμηλή βάση, αλλά η 20πλάσια αύξησή της μέσα σε πέντε χρόνια οφείλεται επίσης στην ανθεκτική της ανάπτυξη. Πρόσφατα ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων και κερδών προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο, αυξημένα κατά 12% και 32% αντίστοιχα.