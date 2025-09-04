Η μετοχή της Nvidia έχει αυξηθεί κατά 1.100% σε 5 χρόνια – Οι τρεις εταιρείες που έχουν καταγράψει (πολύ) μεγαλύτερο άλμα

Με ώθηση από την ζάλη που έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη στις αγορές, η μετοχή της κατασκευάστριας εταιρείας τσιπ Nvidia έχει «εκτοξευθεί» σχεδόν κατά 1.100% μέσα σε πέντε χρόνια. Πλέον είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Microsoft και την Apple.

Υπάρχουν όμως τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, οι μετοχές των οποίων τα έχουν πάει καλύτερα.

Συγκεκριμένα, το διάστημα από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2020 και μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, οι μετοχές της αλυσίδας καταστημάτων πώλησης video game GameStop είχαν σημειώσει άλμα λίγο πάνω από 1.100%, της αλυσίδας πολυκαταστημάτων Dillard’s έχει αυξηθεί κατά 1.700% και της αλυσίδας λούτρινων παιχνιδιών Build-a-Bear Workshop έχει εκτοξευθεί κατά 1.900%.

Βέβαια πρόκειται για μικρότερες εταιρείες, που δεν πλησιάζουν καν την κεφαλαιοποίηση της Nvidia, ύψους 4,3 τρισ. δολαρίων, η οποία αποτελεί μεγάλο μέρος του δείκτη S&P 500.

Αλλά, όπως παρατηρεί το Business Insider, αν κάποιος είχε επενδύσει 100 δολάρια πριν από πέντε χρόνια σε ένα κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών, σε μια αλυσίδα πολυκαταστημάτων ή σε έναν πωλητή λούτρινων παιχνιδιών, θα είχε κερδίσει περισσότερα από ό,τι αν τα επένδυε στην Nvidia: 1.213 δολάρια, 1.801 δολάρια και 2.035 δολάρια, αντίστοιχα, έναντι 1.190 δολαρίων.

Παρόλο που και οι τρεις αυτές εταιρείας αφορούν φυσική επιχείρηση λιανικής πώλησης, οι λόγοι για τις αυξήσεις στις μετοχές τους είναι διαφορετικοί.