Χρέη – βουνό, πληθυσμοί γερασμένοι και ΑΙ – Η νέα «κανονικότητα» που βάζει τέλος στη χρυσή εποχή των δεικτών

Κι όμως. Και οι χρηματιστηριακές αγορές ζουν τον «μεταμοντέρνο» κύκλο τους. Αυτό τουλάχιστον μας λέει η Goldman Sachs με τον επικεφαλής στρατηγικής μετοχών του ομίλου, Πίτερ Όπενχάιμερ, να περιγράφει τη νέα πραγματικότητα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές.

Οι επενδυτές που θα συνεχίσουν να βασίζονται σε στρατηγικές του παρελθόντος, όπως το απλό buy & hold σε δείκτες όπως ο S&P 500, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με απογοητεύσεις.

Αντίθετα, όσοι κινηθούν γρήγορα και εντοπίσουν τους «νικητές» της νέας εποχής, θα έχουν ευκαιρίες να δουν τις τοποθετήσεις τους να υπεραποδίδουν.

Από τη χρυσή εποχή της παγκοσμιοποίησης στο αντίστροφο ρεύμα

Ο Όπενχάιμερ σημειώνει ότι το προηγούμενο παράδειγμα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως και το 2022, χαρακτηρίστηκε από υποχώρηση του πληθωρισμού, δραστική μείωση επιτοκίων και επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης.

Αυτό ήταν το ιδανικό περιβάλλον ώστε να βλέπουμε τις μετοχές να ανεβαίνουν σε διαρκώς υψηλότερα επίπεδα. Σημαντικό ρόλο διαδαμάτισαν οι μεταρρυθμίσεις τύπου Ρίγκαν με φοροελαφρύνσεις και απορρύθμιση.

Όμως, οι εμπορικοί πόλεμοι που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ανατροπές στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω της πανδημίας έβαλαν τέλος σε αυτή την εποχή. Η παγκοσμιοποίηση πλέον «τρέχει προς τα πίσω», όπως τονίζει η Goldman.

Υψηλό χρέος, γερασμένοι πληθυσμοί, επίμονος πληθωρισμός

Η νέα εποχή θα χαρακτηρίζεται από:

υψηλά δημόσια χρέη που διατηρούν τις αποδόσεις ομολόγων σε υψηλά επίπεδα,

ταχύτερη αύξηση τιμών αγαθών και υπηρεσιών,

γηράσκοντες πληθυσμούς που πιέζουν την αναλογία ανάπτυξης/κερδοφορίας.

Οι αποτιμήσεις των μετοχών βρίσκονται ήδη σε «τεντωμένα» επίπεδα, ενώ τα περιθώρια κερδοφορίας σε σχέση με το ΑΕΠ μοιάζουν ιστορικά υψηλά.

Αυτό, σύμφωνα με τον Όπενχάιμερ, σημαίνει περιορισμένο περιθώριο για πολλαπλασιαστική επέκταση (multiple expansion) και χαμηλότερες μεσοσταθμικές αποδόσεις από τους δείκτες σε σύγκριση με προηγούμενους υπερκύκλους.

Το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Παρά τη συγκέντρωση των αποδόσεων γύρω από λίγους τεχνολογικούς γίγαντες –όπως οι Nvidia, Microsoft, Amazon και Meta– ο επικεφαλής της Goldman εκτιμά ότι η επόμενη μεγάλη διάκριση θα έρθει με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να ενσωματώσουν παραγωγικά την AI θα ξεχωρίσουν, ενώ οι «χαμένοι» θα φανούν πιο ξεκάθαρα σε κλάδους, γεωγραφίες και στυλ επενδύσεων.

Ευκαιρίες πέρα από τις ΗΠΑ

Η Goldman βλέπει περιθώριο για διαφοροποίηση μακριά από τους συνήθεις «πρωταθλητές» της Wall Street. Η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες, καθώς οι επιχειρήσεις επενδύουν σε πάγια και καινοτομία.

Η αναζήτηση υπεραπόδοσης ίσως χρειαστεί να μετακινηθεί από το κέντρο βάρους των αμερικανικών δεικτών προς πιο επιλεκτικές τοποθετήσεις διεθνώς.

Η συγκυρία του 2025

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές μετοχές κρατούν, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να κινούνται θετικά χάρη και στην άνοδο της Alphabet και της Apple μετά από ευνοϊκή αντιμονοπωλιακή απόφαση. Όμως, αρκετές διεθνείς αγορές έχουν ήδη ξεπεράσει σε επιδόσεις τις ΗΠΑ, όταν οι αποδόσεις μετατρέπονται σε δολάρια.