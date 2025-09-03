Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο για Nasdaq και S&P 500

Με άνοδο έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street o S&P 500 και ο Nasdaq, με στήριγμα από τις μετοχές τεχνολογίας, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου σε υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Alphabet, η οποία τροφοδότησε την αισιοδοξία ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ρυθμιστικές απειλές.

O Νasdaq ενισχύθηκε 1,03% για να κλείσει στις 21.497,73 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με κέρδη 0,51% στις 6.448,26 μονάδες. Ο Dow Jones ωστόσο δεν ακολούθησε αφού υποχώρησε οριακά κατά 0,05% ή 24,71 μονάδες στις 45.271,10 μονάδες.

Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google σημείωσαν ράλι 8% μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή ότι η Google μπορεί να διατηρήσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, παρότι δεν θα της επιτραπεί να συνάπτει αποκλειστικές συμφωνίες αναζήτησης και πρέπει να μοιράζεται τα δεδομένα αναζήτησης. Η απόφαση απέφυγε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τεχνολογικό γίγαντα και βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει παράσχει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

«Αυτό ήταν σαφώς ένα γεγονός εκκαθάρισης για τις μετοχές της Google και συνεχίζουμε να μας αρέσει η μετοχή», δήλωσε ο Μαρκ Μαχάνεϊ, επικεφαλής έρευνας στο διαδίκτυο της Evercore ISI. «Τώρα, μπορείτε να επικεντρωθείτε στα θεμελιώδη μεγέθη και η αποτίμηση, νομίζω, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ελκυστική».

Η απόφαση σημαίνει επίσης ότι η Apple μπορεί να συνεχίσει να φορτώνει εκ των προτέρων την Αναζήτηση Google στα iPhone της, κάτι που αποτελεί μια επικερδή συμφωνία για την Apple. Η εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει επίσης τη δική της υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, είδε τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 3%.

Η σημερινή ανάκαμψη καθοδηγήθηκε κυρίως από την τεχνολογία, γι’ αυτό και ο Dow, που επικεντρώνεται λιγότερο στην τεχνολογία, έκλεισε με οριακά αρνητικό πρόσημο. Οι μετοχές ενέργειας και τραπεζών ήταν αδύναμες, καθώς παραμένει η ανησυχία για επιβράδυνση της οικονομίας και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Η ανησυχία σχετικά με τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας εντάθηκε, αφότου τα τελευταία στοιχεία για τις θέσεις εργασίας έδειξαν πτώση σε επίπεδα που σπάνια παρατηρούνται από την πανδημία Covid. Αυτό κάνει τους επενδυτές να περιμένουν με ακόμη μεγαλύτερη αγωνία τα στοιχεία για την απασχόληση του Αυγούστου που αναμένονται την Παρασκευή, ως την επόμενη μεγάλη δοκιμασία για τις μετοχές.

Επίσης, οι traders ζυγίζουν τις συνέπειες της απόφασης του ομοσπονδιακού εφετείου βάσει της οποίας πολλοί από τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι. Η απόφαση θα μπορούσε να αναγκάσει τις ΗΠΑ να επιστρέψουν δισεκατομμύρια που εισπράχθηκαν από εμπορικούς δασμούς.

Ο Σεπτέμβριος είναι ένας τυπικά αδύναμος μήνας για την επίδοση των αμερικανικών μετοχών. Ο Σκοτ Ρεν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής στη Wells Fargo Investment Institute, δήλωσε ότι ο Σεπτέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας για τον S&P 500 από το 1950, με μέσο όρο πτώσης 0,7%.

«Η μεταβλητότητα της αγοράς θα πρέπει να αυξηθεί, ενώ η οικονομία επιβραδύνεται, οι επιπτώσεις των δασμών έρχονται αποσπασματικά και οι πολιτικές αβεβαιότητες συνεχίζονται».