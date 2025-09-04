Σε πτώση και πάλι το δολάριο

Σε πτώση επέστρεψε χθες το δολάριο έναντι των κυριότερων νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γιεν, ελβετικού φράγκου και ευρώ, στον απόηχο των νέων οικονομικών στοιχείων που έδειξαν εξασθένηση της ζήτησης για εργασία στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις προσδοκίες της αγοράς για μείωση των επιτοκίων από τη Φέντεραλ Ριζέρβ.

Τα νέα ανοίγματα θέσεων εργασίας, στοιχεία που μετρούν τη ζήτηση για εργασία, μειώθηκαν περισσότερο του αναμενομένου τον Ιούλιο. Το δολάριο έχασε τα αρχικά κέρδη του έναντι του γιεν και του ελβετικού φράγκου αμέσως μετά τα εν λόγω στοιχεία. Υποχώρησε 0,15% έναντι του ιαπωνικού νομίσματος, διαμορφούμενο στο 148,11, και 0,16% έναντι του ελβετικού φράγκου.

Tα στοιχεία για την εργασία άλλαξαν και την κατεύθυνση των ομολογιακών αποδόσεων, οι οποίες γύρισαν σε πτώση μετά την αρχική άνοδο, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι προσδοκίες των αγορών ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου και θα προβεί και σε μία ακόμη έως τα τέλη του έτους.

Ο δείκτης δολαρίου κατέγραφε απώλειες 0,31% στις 98,08 μονάδες, ενώ αντίθετα το ευρώ ενισχύθηκε 0,26% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,1660. Ανάκαμψη παρουσίασε και η στερλίνα μετά τις μεγάλες απώλειες της Τρίτης, άνω της μίας ποσοστιαίας μονάδας.