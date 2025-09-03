Χρηματιστήριο: Έβγαλε αντίδραση με κέρδη άνω του +1,5%

Ικανοποιητική αντίδραση «έβγαλε» σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κυριαρχούν έναντι των πωλητών, «σώζοντας» (προς το παρόν) το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων από τον πειρασμό της περαιτέρω διόρθωσης.

Βέβαια, αυτό δεν «απενεργοποιεί» τον συναγερμό που έχει ηχήσει τις τελευταίες ημέρες στην ελληνική αγορά, δεδομένου ότι η τρέχουσα αναδίπλωση από τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες) εξακολουθεί να υπερβαίνει τις 90 μονάδες ή αλλιώς το -4,4%, ενόσω οι αναλυτές δεν μπορούν να αποκλείσουν το σενάριο για νέες κινήσεις profit taking.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στη σημερινή συνεδρίαση (3η της τρέχουσας εβδομάδας), ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αισθητή άνοδο κατά +1,51% και διαμορφώθηκε στις 2.032,16 μονάδες, κερδίζοντας περισσότερες από 30 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.001,86 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 41 μονάδες (από 1.993,66 έως 2.034,38 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα χαμηλά επίπεδα των 169,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι Alpha, Εθνική και Eurobank σκαρφάλωσαν έως και +3%, ενώ ο ΟΠΑΠ ενισχύθηκε κατά +0,6% εν αναμονή των οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και του προμερίσματος. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Jumbo και Aktor Group, από την πλευρά τους, αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον +1%.

Ανέβασαν ρυθμό οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, κόντρα στο νωχελικό ξεκίνημα της συνεδρίασης, τερμάτισε στο +2,36% και τις 2.216 μονάδες, προσφέροντας πολύτιμα «καύσιμα» στην αγορά.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διευρύνθηκε στο +3,31% και τα 12,47 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολούθησε στο +2,45% και τα 3,47 ευρώ, η μετοχή της Εurobank διαπραγματεύτηκε στο -2,56% και τα 3,241 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξήθηκε στο +1,74% και τα 6,768 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου ενισχύθηκε στο +0,53% και τα 7,58 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να συσσωρεύει στο +0,39% και τα 7,64 ευρώ. Στο +4,22% και το 1,482 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,59% και 5.113 μονάδες), η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στο +0,68% και τα 19,22 ευρώ, με τους επενδυτές να αναμένουν την ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία του β’ εξαμήνου. Η προσοχή, βέβαια, είναι στραμμένη τόσο σε μια πιθανή εκτίμηση για το γ’ τρίμηνο, όσο και στο ύψος του προμερίσματος, το οποίο, βέβαια, δεν αποκλείεται να είναι οριακά χαμηλότερο σε σχέση με πέρυσι, λόγω των δαπανών για την πλήρη εξαγορά της Stoiximan. Από εκεί και πέρα, στο +1,39% και τα 16,06 ευρώ «έπαιξε» ο ΟΤΕ, με τη μετοχή της Metlen να διαπραγματεύεται στο +0,39% και τα 53,5 ευρώ, εν μέσω των προσδοκιών ένταξης στον FTSE 100 του Λονδίνου (σήμερα η απόφαση). Οι τιμές των Cenergy, Jumbo, Viohalco, Aktor Group, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ σημείωσαν άνοδο από +1% έως 2%, ενώ η μετοχή της Titan Cement ανέκαμψε στο +2% και τα 37,05 ευρώ, χάρη στην τιμή – στόχο της Χρυσοχοΐδης (48 ευρώ). Η τιμή της Aegean έβαλε «φρένο» στο πενθήμερο πτωτικό σερί, τερματίζοντας στο +1,7% και τα 13,9 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,42% και 2.913 μονάδες), η μετοχή της Trade Estates ξεχώρισε στο +2,35% και το 1,745 ευρώ, καθώς τα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου επιβεβαίωσαν το αισθητό discount σε σχέση με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), η οποία ανέρχεται στα 2,6 ευρώ/μετοχή. Την ίδια στιγμή, οι τιμές σε Fourlis και Alumil ανέκαμψαν από τις χθεσινές απώλειες, καθώς ενισχύθηκαν κατά +1,2% και +1,9%, αντίστοιχα. Autohellas, Ideal, Κρι Κρι, ΟΛΠ και Πλαστικά Θράκης αυξήθηκαν από +1% έως +2%. Αντίθετα, η μετοχή του ΑΔΜΗΕ έπεσε στο -0,9% και τα 3,28 ευρώ λόγω των νέων εμποδίων στη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Πτώση κατά -1,1% παρουσίασε και η μετοχή της Profile, η οποία απώλεσε τα 6,9 ευρώ. Στο -2,4% και τα 35,5 ευρώ διόρθωσε η τιμή του ΟΛΘ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 79 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 34 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ εννέα μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 143,8 δισ. ευρώ.

Διόρθωση Vs υψηλά 15ετίας

Παρά τη σημερινή αντίδραση, πάντως, είναι σαφές ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε φάση αναδίπλωσης τις τελευταίες ημέρες, ενόσω οι επενδυτές σπεύδουν να κατοχυρώσουν ένα μέρος των μεγάλων φετινών κερδών.

Η διόρθωση της ελληνικής αγοράς από τα πρόσφατα υψηλά του Αυγούστου (2.126 μονάδες) ανέρχεται μέχρι στιγμής στο -4,4%, κάτι που αντιστοιχεί σε μια χρηματική απώλεια της τάξης των 4,7 δισ. ευρώ.

Το συσσωρευμένο «λίπος» δίνει το δικαίωμα στους traders να «χωνέψουν» τα κεκτημένα, καθώς μην ξεχνάμε ότι η άνοδος του Γενικού Δείκτη υπερβαίνει το +37% από τις αρχές του έτους, έχοντας οδηγήσει την αγορά στα υψηλότερα επίπεδα της 15ετίας.

Δίπλα στην ανάγκη για profit taking, βέβαια, έρχεται να προστεθεί και ο διεθνής παράγοντας, καθώς οι ανησυχίες για την οικονομία της Γαλλίας, σε συνδυασμό με τα ζητήματα των επιτοκιακών μειώσεων και των εμπορικών δασμών, ευνοούν την αναδίπλωση.

Το μείζον ερώτημα αφορά, φυσικά, την επόμενη ημέρα. Η διορθωτική κίνηση θα συνεχιστεί ή ο Γενικός Δείκτης θα κινηθεί εκ νέου ανοδικά, ανακτώντας τις πρόσφατες «κορυφές»;

Οι αναλυτές δεν αποκλείουν οι ρευστοποιήσεις να οδηγήσουν το Χ.Α. ακόμη και κάτω των 2.000 μονάδων, δεδομένου ότι η εντυπωσιακή άνοδος του 2025 επιτρέπει στους traders να «κλειδώσουν» τα κέρδη, ιδίως από τη στιγμή που ο 200άρης (ΚΜΟ-200) βρίσκεται λίγο άνω των 1.700 μονάδων.

Εάν λάβουμε υπόψη αφενός τον παραδοσιακά αρνητικό Σεπτέμβριο (ο μήνας ήταν αρνητικός επτά φορές στην τελευταία 10ετία), αφετέρου τη αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η διόρθωση μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στον αντίποδα, υπάρχει και η πιο αισιόδοξη άποψη, η οποία θεωρεί ότι τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, η προσπάθεια διεθνοποίησης του Χρηματιστηρίου, οι φορο-απαλλαγές που θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ και τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη μπορούν να προσφέρουν τα απαιτούμενα «καύσιμα», ώστε άμεσα ο Γενικός Δείκτης να επιστρέφει στα υψηλά 15ετίας.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν οι διακυμάνσεις στην αγορά των κρατικών ομολόγων, καθώς η μαζική προσφορά τίτλων έχει οδηγήσει σε αύξηση των αποδόσεων, επηρεάζοντας αρνητικά τις τιμές των μετοχών. Βέβαια, σήμερα, παρατηρείται μια ξεκάθαρη τάση ανάκαμψης από τη χθεσινή πτώση.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται ικανοποιητικά στο +0,60% και τις 546 μονάδες, με τον γερμανικός DAX να αυξάνεται στο +0,43% και τις 23.589 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 μπαίνουν με… μικτά πρόσημα στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας (-0,2% και +0,3%, αντίστοιχα).

