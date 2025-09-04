Άνοδο της τάξης του +5,5% εμφανίζει μέσα στον Σεπτέμβριο η μετοχή της Εθνικής, η οποία δείχνει να υπεραποδίδει έναντι του υπόλοιπου κλάδου, παρά την εποχικά δύσκολη περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η τράπεζα έχει κάνει το 3×3 από τις αρχές του μήνα, έχοντας βελτιώσει την αποτίμηση στα 11,4 δισ. ευρώ.

Βέβαια, η κάμψη από τα υψηλά 10ετίας (13,3 ευρώ/μετοχή) παραμένει στην περιοχή του -6%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)