Χρηματιστήριο: Το 3×3 για την Εθνική μέσα στον Σεπτέμβριο

Κέρδη +5,5% από τις αρχές του μήνα

Άνοδο της τάξης του +5,5% εμφανίζει μέσα στον Σεπτέμβριο η μετοχή της Εθνικής, η οποία δείχνει να υπεραποδίδει έναντι του υπόλοιπου κλάδου, παρά την εποχικά δύσκολη περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η τράπεζα έχει κάνει το 3×3 από τις αρχές του μήνα, έχοντας βελτιώσει την αποτίμηση στα 11,4 δισ. ευρώ.

Βέβαια, η κάμψη από τα υψηλά 10ετίας (13,3 ευρώ/μετοχή) παραμένει στην περιοχή του -6%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

