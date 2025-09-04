Χρηματιστήριο: Πού μπαίνει ο πήχης για την Titan Cement

Στα 48 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Titan Cement η Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή, βλέποντας περιθώριο ανόδου της τάξης του +30% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί την εισηγμένη ως βαθιά υποτιμημένη, ιδίως από τη στιγμή που προβλέπεται ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης +15% στην Ελλάδα και +6,5% στις ΗΠΑ για τη διετία 2025-2026.

Βέβαια, σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, αναμένεται φέτος μείωση στα 236 εκατ. ευρώ από 289 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)