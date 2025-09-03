Ομόλογα: Έσπασε το φράγμα του 5% η απόδοση του 30ετους αμερικανικού

Υπό πίεση παραμένουν τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ – και ειδικά εκείνα της μακράς διαρκείας – με τους επενδυτές να εκφράζουν πλέον ανοιχτά ανησυχίες για την πορεία της εμπορικής πολιτικής, των ελλειμμάτων και της ανάπτυξης.

Η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομόλογου έσπασε σήμερα, Τετάρτη, για λίγο το 5%, προτού υποχωρήσει οριακά στο 4,977%. Τελευταία φορά που είχε βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα ήταν τον Ιούλιο.

Οι χθεσινές πιέσεις στην αγορά ομολόγων αποδόθηκαν στην απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου, που έκρινε παράνομους τους περισσότερους νέους δασμούς που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές. Η απόφαση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει τις ΗΠΑ στην επιστροφή δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed συνέβαλαν επίσης στις κινήσεις της αγοράς», ανέφερε σε σημείωμά του ο Jim Reid της Deutsche Bank.

Πολιτική θύελλα γύρω από τη Fed

Η αντιπαράθεση Τραμπ με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο. Η διοικητής της Fed, Λίζα Κουκ, έχει κινηθεί νομικά για να εμποδίσει τον πρόεδρο να την απομακρύνει, ενώ σχεδόν 600 οικονομολόγοι υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση απειλεί την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι μια ενδεχόμενη «άλωση» της Fed από τον Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, αλλά και σε αύξηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων, λόγω αμφιβολιών για την αξιοπιστία της Fed στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Διεθνείς πιέσεις και το βλέμμα στην αγορά εργασίας

Η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων διεθνώς κινούνται επίσης ανοδικά, καθώς η ανησυχία για διογκούμενα ελλείμματα και τα επιτόκια επηρεάζει τις αγορές.

Το βλέμμα στρέφεται τώρα στα στοιχεία για την αγορά εργασίας: την Παρασκευή αναμένεται η έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν αύξηση της ανεργίας στο 4,3% και δημιουργία 75.000 νέων θέσεων τον Αύγουστο.

Μέχρι τότε, θα έχουν προηγηθεί τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας (JOLTS), καθώς και οι εκθέσεις της ADP για τις ιδιωτικές προσλήψεις.