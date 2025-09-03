Χρηματιστήριο: ΟΠΑΠ και Τράπεζες ανεβάζουν ρυθμό – «Σώζονται» οι 2.000 μονάδες

Επιλεκτικά στηρίγματα βρίσκει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να αποκτούν ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι των πωλητών, «σώζοντας» προς το παρόν το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων.

Βέβαια, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να απέχει τουλάχιστον 100 μονάδες από τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες), καθώς δεν είναι λίγοι οι επενδυτές, οι οποίοι σπεύδουν να κατοχυρώσουν ένα μέρος των μεγάλων κερδών του 2025, τα οποία συνεχίζουν να ξεπερνούν το +36%.

Πιο συγκεκριμένα, στην 3η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει αισθητή άνοδο κατά +1,06% και διαμορφώνεται στις 2.023,35 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 21,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.001,86 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 30 μονάδες (από 1.993,66 έως 2.023,35 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 74,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,2 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Alpha, Εθνική και Πειραιώς ενισχύονται πέριξ του +1,5%, ενώ ο ΟΠΑΠ σκαρφαλώνει κατά +2% εν αναμονή των οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και του προμερίσματος. ΟΤΕ και Metlen αυξάνονται, από την πλευρά τους, κατά τουλάχιστον +1%.

Ανεβάζουν ρυθμό οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, κόντρα στο νωχελικό ξεκίνημα της συνεδρίασης, βρίσκεται στο +1,04% και τις 2.187 μονάδες, προσφέροντας πολύτιμα «καύσιμα» στην αγορά.

Η μετοχή της Alpha Bank διευρύνεται στο +1,80% και τα 3,448 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολουθεί στο +1,14% και τα 6,72 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται στο -1,16% και τα 12,21 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank αυξάνεται στο +0,54% και τα 3,177 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου ενισχύεται στο +0,80% και τα 7,60 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να «πέφτει» στο -1,05% και τα 7,53 ευρώ. Στο +2,39% και το 1,456 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,96% και 5.081 μονάδες), η μετοχή του ΟΠΑΠ «παίζει» δυναμικά στο +2,2% και τα 19,51 ευρώ, με τους επενδυτές να αναμένουν την ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία του β’ εξαμήνου. Η προσοχή, βέβαια, είναι στραμμένη τόσο σε μια πιθανή εκτίμηση για το γ’ τρίμηνο, όσο και στο ύψος του προμερίσματος, το οποίο, βέβαια, δεν αποκλείεται να είναι οριακά χαμηλότερο σε σχέση με πέρυσι, λόγω των δαπανών για την πλήρη εξαγορά της Stoiximan. Από εκεί και πέρα, στο +1,3% και τα 16,05 ευρώ «παίζει» ο ΟΤΕ, με τη μετοχή της Metlen να αυξάνεται στο +1,2% και τα 53,95 ευρώ, χάρη στις προσδοκίες ένταξης στον FTSE 100 του Λονδίνου (σήμερα η απόφαση). Οι τιμές των Cenergy, Helleniq Energy, Titan Cement, ΔΕΗ και Sarantis σημειώνουν άνοδο πέριξ του +1,5%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,17% και 2.895 μονάδες), η μετοχή της Trade Estates ξεχωρίζει στο +1,7% και το 1,73 ευρώ, καθώς τα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου επιβεβαίωσαν το αισθητό discount σε σχέση με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), η οποία ανέρχεται στα 2,6 ευρώ/μετοχή. Την ίδια στιγμή, οι τιμές σε Fourlis και Alumil ανακάμπτουν από τις χθεσινές απώλειες, καθώς ενισχύονται κατά +1,5%. Αντίθετα, η μετοχή του ΑΔΜΗΕ πέφτει στο -1,5% και τα 3,2 ευρώ λόγω των νέων εμποδίων στη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Πτώση κατά -1% παρουσιάζει και η μετοχή της Profile, η οποία χάνει τα 6,9 ευρώ. Στο -2,4% και τα 35,5 ευρώ διορθώνει η τιμή του ΟΛΘ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 69 μετοχές κινούνται ανοδικά, 36 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 14 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 143,3 δισ. ευρώ.

Απώλειες 6,6 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο

Παρά τη σημερινή αντίδραση, είναι σαφές ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε φάση αναδίπλωσης τις τελευταίες ημέρες, ενόσω οι επενδυτές σπεύδουν να κατοχυρώσουν ένα μέρος των μεγάλων φετινών κερδών.

Η διόρθωση της ελληνικής αγοράς από τα πρόσφατα υψηλά του Αυγούστου (2.126 μονάδες) ανέρχεται μέχρι στιγμής στο -5,8%, κάτι που αντιστοιχεί σε μια χρηματική απώλεια της τάξης των 6,6 δισ. ευρώ.

Το συσσωρευμένο «λίπος» δίνει το δικαίωμα στους traders να «χωνέψουν» τα κεκτημένα, καθώς μην ξεχνάμε ότι η άνοδος του Γενικού Δείκτη υπερβαίνει το +36% από τις αρχές του έτους, έχοντας οδηγήσει την αγορά στα υψηλότερα επίπεδα της 15ετίας.

Δίπλα στην ανάγκη για profit taking, βέβαια, έρχεται να προστεθεί και ο διεθνής παράγοντας, καθώς οι ανησυχίες για την οικονομία της Γαλλίας, σε συνδυασμό με τα ζητήματα των επιτοκιακών μειώσεων και των εμπορικών δασμών, ευνοούν την αναδίπλωση.

Το μείζον ερώτημα αφορά, φυσικά, την επόμενη ημέρα. Η διορθωτική κίνηση θα συνεχιστεί ή ο Γενικός Δείκτης θα κινηθεί εκ νέου ανοδικά, ανακτώντας τις πρόσφατες «κορυφές»;

Οι αναλυτές δεν αποκλείουν οι ρευστοποιήσεις να οδηγήσουν το Χ.Α. αισθητά κάτω των 2.000 μονάδων, δεδομένου ότι η εντυπωσιακή άνοδος του 2025 επιτρέπει στους traders να «κλειδώσουν» τα κέρδη, ιδίως από τη στιγμή που ο 200άρης (ΚΜΟ-200) βρίσκεται λίγο άνω των 1.700 μονάδων.

Εάν λάβουμε υπόψη αφενός τον παραδοσιακά αρνητικό Σεπτέμβριο (ο μήνας ήταν αρνητικός επτά φορές στην τελευταία 10ετία), αφετέρου τη αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η διόρθωση μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στον αντίποδα, υπάρχει και η πιο αισιόδοξη άποψη, η οποία θεωρεί ότι τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, η προσπάθεια διεθνοποίησης του Χρηματιστηρίου, οι φορο-απαλλαγές που θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ και τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη μπορούν να προσφέρουν τα απαιτούμενα «καύσιμα», ώστε άμεσα ο Γενικός Δείκτης να επιστρέφει στα υψηλά 15ετίας.

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, η προσοχή στρέφεται εκ νέου στα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, καθώς σήμερα είναι η σειρά των ΟΠΑΠ, Quest Συμμετοχών και Trade Estates να ενημερώσουν για την πορεία της κερδοφορίας. Αύριο ακολουθούν οι Ideal Holdings και Aktor Group.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν οι διακυμάνσεις στην αγορά των κρατικών ομολόγων, καθώς η μαζική προσφορά τίτλων έχει οδηγήσει σε αύξηση των αποδόσεων, επηρεάζοντας αρνητικά τις τιμές των μετοχών. Βέβαια, σήμερα, παρατηρείται μια ξεκάθαρη τάση ανάκαμψης από τη χθεσινή πτώση.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται δυναμικά στο +0,78% και τις 547 μονάδες, με τον γερμανικός DAX να αυξάνεται στο +0,84% και τις 23.684 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά θετικό άνοιγμα στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)