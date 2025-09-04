Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Τα 11 «μικρά» που τρέχουν… γρηγορότερα από τη σκιά τους

Τουλάχιστον 11 μετοχές της μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης δείχνουν να ωφελούνται σημαντικά του πανηγυρικού κλίματος, το οποίο επικρατεί από τις αρχές του έτους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μάλιστα, παρά την αναδίπλωση των τελευταίων εβδομάδων, τα συγκεκριμένα «χαρτιά» εξακολουθούν να προσφέρουν αποδόσεις από +52% έως και +155%.

Πρόκειται για εισηγμένες, οι οποίες λαμβάνουν ώθηση είτε από ρεαλιστικές προσδοκίες για την επόμενη ημέρα, είτε από φήμες, εικασίες και σενάρια, τα οποία βέβαια, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να… γκρεμιστούν, αφήνοντας ξεκρέμαστους στους μετόχους. Γι’ αυτόν τον λόγο, απαιτείται και μεγάλη προσοχή.

Στην κορυφή της λίστας των 11 κορυφαίων «μικρών» φιγουράρει η μετοχή της Αττικές Εκδόσεις Α.Ε., η οποία «τρέχει» με +155%, ως απόρροια των βελτιωμένων αποτιμήσεων που παρατηρούνται πλέον στον ευρύτερο χώρο των media.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Frigoglass βλέπει τη μεταβολή να φθάνει στο +146%, καθώς η έξοδος από την Κατηγορία της Επιτήρησης και κυρίως, η εκ νέου απόκτηση παραγωγικής δραστηριότητας, με την εξαγορά δύο εταιρειών από την ιβηρική χερσόνησο, λειτουργούν ως «καύσιμα» για το re-rating.

Στο +134% ακολουθεί ο τίτλος της ΙΛΥΔΑ, η οποία έχει σκαρφαλώσει στα καλύτερα επίπεδα όλων των εποχών (έως τα 3,6 ευρώ/μετοχή), έχοντας ως όχημα τα βελτιωμένα μεγέθη και τις ευοίωνες προοπτικές της Τεχνολογίας.

Από εκεί και πέρα, η επιστροφή στην Κύρια Αγορά, μετά την πολυετή ταλαιπωρία της Επιτήρησης, έχει δώσει «φτερά» στις Προοδευτική – Τρία Άλφα, των οποίων οι μετοχές εκτοξεύονται κατά +114% και +89%, αντίστοιχα. Φυσικά, τα διάφορα σενάρια που ακούγονται στην αγορά, διαδραματίζουν έξτρα ρόλο στο ράλι.

Όσον αφορά την Κυριακούλης, η πρόσφατη αλλαγή στα διοικητικά – μετοχικά «ηνία», με την είσοδο της οικογένειας Τζώρτζη, και το «άνοιγμα» στον χώρο της ναυτιλίας έρχονται να προσφέρουν ένα +100% στη μετοχή, η οποία επί σειρά ετών ταλαιπωρούταν στα χαμηλά στρώματα του Χ.Α.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στη μετοχή της Unibios, καθώς ο τομέα δραστηριοποίησης των υδάτων προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες οι επενδυτές δεν μπορούν να παραβλέψουν. Εύλογα, λοιπόν, βρίσκεται αισίως στο +73%.

Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα στην Κέκροψ έχουν οδηγήσει τη μετοχή στο +70%, ενώ σε μικρή απόσταση ακολουθούν η Δάιος (+59%) και η ΛΑΝΑΚΑΜ (+57%).

Τέλος, όσον αφορά τη Mevaco, τα νοικοκυρεμένα θεμελιώδη στοιχεία συνεχίζουν να κάνουν… γκελ στους επενδυτές, με αποτέλεσμα η φετινή μεταβολή να διαμορφώνεται στο +52%.

Οι μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης με τις καλύτερες αποδόσεις στο 2025

1. Αττικές Εκδόσεις +155%

2. Frigoglass +146%

3. ΙΛΥΔΑ +134%

4. Προοδευτική +114%

5. Κυριακούλης +100%

6. Τρία Άλφα +89%

7. Unibios +73%

8. Κέκροψ 70%

9. Δάιος +59%

10. ΛΑΝΑΚΑΜ 57%

11. Mevaco +52%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)