Υπό πίεση οι τεχνολογικές μετοχές – Γιατί μπήκε στραβά ο Σεπτέμβρης

Ο Σεπτέμβρης μπήκε ανάποδα (και) για τις τεχνολογικές μετοχές, με τον Nasdaq να τερματίζει την Τρίτη στις 21.279,63 μονάδες, με πτώση 0,82% και αφού υποχώρησε έως και 1,9% στην διάρκεια των συναλλαγών.

Οι απώλειες ήταν ιδιαίτερα έντονες για τις μετοχές των Nvidia και Amazon, οι οποίες σημείωσαν πτώση περίπου 2%.

Εμπειρικά ο Σεπτέμβριος είναι ένας άστατος μήνας για την αγορά στο σύνολό της, με αρκετούς να συνδέουν το κλίμα στις αγορές με την μελαγχολία της επιστροφής και τα συμπτώματα δυσφορίας που εκδηλώνουν οι επενδυτές μετά τις διακοπές.

Την ίδια ώρα πάντως το κλίμα στην αγορά επηρεάζουν τρεις σημαντικοί παράγοντες:

Η συνεχής αβεβαιότητα λόγω των δασμών

Εδώ και μήνες, η δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεχείς απειλές τους για νέους συντελεστές έχει προκαλέσει ένοντε αβεβαιότητα στις αγορές, η οποία δεν κοπάζει. Και ενώ οι βασικές εμπορικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίση, οι επενδυτές αναγκάζονται να είναι σε εγρήγορση περιμένοντας τις εξελίξεις- καθώς ο Τραμπ συνηθίζει να δίνει παράταση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Στο μεταξύ, την αβεβαιότητα έχει εντείνει απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου στις ΗΠΑ που έκρινε πολλούς από τους δασμούς του Τραμπ παράνομους. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερέβη την εξουσία του επιβάλλοντας τους δασμούς του. Για την ώρα, και μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, όλοι οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ, ώστε να επιτραπεί στο Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει την υπόθεση, για την έκδοση τελικής απόφασης.

Έτσι μέχρι να εκδοθεί τελική ετυμηγορία, οι επενδυτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το είδος της αβεβαιότητας που η Γουόλ Στριτ απεχθάνεται, η οποία πιθανότατα θα θέσει σε κίνδυνο πολλούς κλάδους της αγοράς.

Οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed

Αν η δασμολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ είναι το «Οπενχάιμερ» για τις αγορές, η μοίρα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) είναι η… «Barbie» του, καθώς η εξέλιξή τους κινείται παράλληλα.

Μετά από πολλή αναμονή και πιέσεις- από τον Αμερικανό πρόεδρο-, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, άφησε να εννοηθεί ότι η Fed ενδέχεται να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων. Η πόρτα που πάει να ανοίξει ο Πάουελ πυροδότησε ράλι στο χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές φαίνεται ότι θα πάρουν επιτέλους αυτό που θέλουν.

Στην πορεία, ωστόσο, και αφού προηγήθηκε το δράμα των αδύναμων στοιχείων για την απασχόληση- που από τη μία, οδήγησαν στην καρατόμηση της επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών της Εργασίας (BLS), Έρικα ΜακΕντάρφερ, και από την άλλη, άνοιξαν τον δρόμο για το σήμα του Πάουελ για μείωση επιτοκίων- ήρθε η προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει από την θέση της την διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ.

Και κάπως έτσι καταλήξαμε στο ίδιο αποτέλεσμα, γεμάτο αβεβαιότητες, όπως και με τους δασμούς, με τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed να θολώνουν το τοπίο και τους επενδυτές να αναρωτιούνται αν βιάστηκαν να πανηγυρίσουν μετά τις δηλώσεις του Πάουελ.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η παγκόσμια αγορά ομολόγων βρίσκεται ξανά στο μάτι του κυκλώνα. Πολλές μετοχές υψηλής ανάπτυξης μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή τη στιγμή, αλλά οι αποδόσεις των ομολόγων του 30ετούς Treasury στις ΗΠΑ αυξάνονται σταθερά, φτάνοντας μια ανάσα πριν από το ορόσημο του 5%, μετά από άνοδο έως και 7 μονάδων βάσης την Τρίτη.

Καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την προοπτική να αναγκαστούν να επιστρέψουν μέρος των δασμών, οι αποδόσεις τόσο του 2ετούς όσο και του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου έχουν επίσης αυξηθεί με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου.

Στο μεταξύ, η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των αποτιμήσεων των μετοχών, ιδίως των εταιρειών υψηλής ανάπτυξης.

