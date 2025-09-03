Χρηματιστήριο: Ακόμη μία «δοκιμασία» για τις 2.000 μονάδες

Σε δοκιμασία βρίσκονται οι 2.000 μονάδες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να μην αντιστέκονται στον πειρασμό της διόρθωσης, δίνοντας συνέχεια στην πορεία αναδίπλωσης.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν λείπουν και τα επιλεκτικά στηρίγματα, τα οποία προσπαθούν να προσφέρουν «καύσιμα» στην ελληνική αγορά, έχοντας ως σύμμαχο και την τάση σταθεροποίησης στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, στην 3η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακή πτώση κατά -0,16% και διαμορφώνεται στις 1.999,00 μονάδες, χάνοντας περίπου τρεις μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.001,86 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 16 μονάδες (από 1.993,66 έως 2.009,67 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 8 εκατ. ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αλλάξει χέρια κάποιο πακέτο.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τραπεζικές μετοχές «παίζουν» σε χαμηλά επίπεδα, την ίδια στιγμή που ο ΟΠΑΠ κερδίζει +1,2% εν μέσω των προσδοκιών για τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία θα ανακοινωθούν το απόγευμα. Θετικό πρόσημο εμφανίζουν, επίσης, οι Metlen – ΔΕΗ.

Χαμηλές πτήσεις στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης κινείται σε σταθεροποιητικό έδαφος, καθώς βρίσκεται στο -0,15% και τις 2.162 μονάδες, εν όψει των διαδοχικών συναντήσεων των διοικήσεων με αναλυτές-επενδυτές στη Νέα Υόρκη.

Η μετοχή της Alpha Bank περιορίζεται στο -0,92% και τα 3,356 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολουθεί στο -0,63% και τα 3,14 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται στο -0,50% και τα 12,01 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώνεται στο -0,48% και τα 6,62 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου οπισθοχωρεί στο -0,53% και τα 7,50 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να «πέφτει» στο -1,31% και τα 7,51 ευρώ. Στο -0,28% και το 1,418 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,15% και 5.026 μονάδες), η μετοχή του ΟΠΑΠ ενισχύεται δυναμικά στο +1% και τα 19,28 ευρώ, με τους επενδυτές να αναμένουν την ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία του β’ εξαμήνου. Η προσοχή, βέβαια, είναι στραμμένη τόσο σε μια πιθανή εκτίμηση για το γ’ τρίμηνο, όσο και στο ύψος του προμερίσματος, το οποίο, βέβαια, δεν αποκλείεται να είναι οριακά χαμηλότερο σε σχέση με πέρυσι, λόγω των δαπανών για την πλήρη εξαγορά της Stoiximan. Από εκεί και πέρα, στο +0,8% και τα 15,9 ευρώ «παίζει» ο ΟΤΕ, με τις μετοχές των ΔΕΗ – Metlen να αυξάνονται έως +0,8%. Στον αντίποδα, οι μετοχές των Viohalco και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ χάνουν περισσότερο από -1%, ενώ οι τιμές των ΕΥΔΑΠ και Motor Oil υποχωρούν κατά -0,9%.

Απώλειες 6,6 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο

Σε φάση αναδίπλωσης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενόσω οι επενδυτές σπεύδουν να κατοχυρώσουν ένα μέρος των μεγάλων φετινών κερδών.

Η διόρθωση της ελληνικής αγοράς από τα πρόσφατα υψηλά του Αυγούστου (2.126 μονάδες) ανέρχεται μέχρι στιγμής στο -5,8%, κάτι που αντιστοιχεί σε μια χρηματική απώλεια της τάξης των 6,6 δισ. ευρώ.

Το συσσωρευμένο «λίπος» δίνει το δικαίωμα στους traders να «χωνέψουν» τα κεκτημένα, καθώς μην ξεχνάμε ότι η άνοδος του Γενικού Δείκτη υπερβαίνει το +36% από τις αρχές του έτους, έχοντας οδηγήσει την αγορά στα υψηλότερα επίπεδα της 15ετίας.

Δίπλα στην ανάγκη για profit taking, βέβαια, έρχεται να προστεθεί και ο διεθνής παράγοντας, καθώς οι ανησυχίες για την οικονομία της Γαλλίας, σε συνδυασμό με τα ζητήματα των επιτοκιακών μειώσεων και των εμπορικών δασμών, ευνοούν την αναδίπλωση.

Το μείζον ερώτημα αφορά, φυσικά, την επόμενη ημέρα. Η διορθωτική κίνηση θα συνεχιστεί ή ο Γενικός Δείκτης θα κινηθεί εκ νέου ανοδικά, ανακτώντας τις πρόσφατες «κορυφές»;

Οι αναλυτές δεν αποκλείουν οι ρευστοποιήσεις να οδηγήσουν το Χ.Α. αισθητά κάτω των 2.000 μονάδων, δεδομένου ότι η εντυπωσιακή άνοδος του 2025 επιτρέπει στους traders να «κλειδώσουν» τα κέρδη, ιδίως από τη στιγμή που ο 200άρης (ΚΜΟ-200) βρίσκεται λίγο άνω των 1.700 μονάδων.

Εάν λάβουμε υπόψη αφενός τον παραδοσιακά αρνητικό Σεπτέμβριο (ο μήνας ήταν αρνητικός επτά φορές στην τελευταία 10ετία), αφετέρου τη αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η διόρθωση μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στον αντίποδα, υπάρχει και η πιο αισιόδοξη άποψη, η οποία θεωρεί ότι τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, η προσπάθεια διεθνοποίησης του Χρηματιστηρίου, οι φορο-απαλλαγές που θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ και τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη μπορούν να προσφέρουν τα απαιτούμενα «καύσιμα», ώστε άμεσα ο Γενικός Δείκτης να επιστρέφει στα υψηλά 15ετίας.

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, η προσοχή στρέφεται εκ νέου στα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, καθώς σήμερα είναι η σειρά των ΟΠΑΠ, Quest Συμμετοχών και Trade Estates να ενημερώσουν για την πορεία της κερδοφορίας. Αύριο ακολουθούν οι Ideal Holdings και Aktor Group.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν οι διακυμάνσεις στην αγορά των κρατικών ομολόγων, καθώς η μαζική προσφορά τίτλων έχει οδηγήσει σε αύξηση των αποδόσεων, επηρεάζοντας αρνητικά τις τιμές των μετοχών. Βέβαια, σήμερα, παρατηρείται μια τάση σταθεροποίησης.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στο +0,12% και τις 543 μονάδες, με τον γερμανικός DAX να αυξάνεται στο +0,23% και τις 23.541 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά αμετάβλητο άνοιγμα στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)