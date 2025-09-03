Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ομολόγων – Τι πυροδοτεί το μεγάλο ξεπούλημα

Η παγκόσμια αγορά ομολόγων βρίσκεται ξανά στο μάτι του κυκλώνα. Το παραδοσιακά «ασφαλές» καταφύγιο δείχνει να κλονίζεται, καθώς οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα εκτοξεύονται σε ιστορικά υψηλά και οι φόβοι για το βάρος του χρέους και τον πληθωρισμό σκιάζουν τις κινήσεις των επενδυτών.

Στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις των 20ετών τίτλων άγγιξαν επίπεδα που είχαν να φανούν από το 1999, ενώ στην Αυστραλία τα 10ετή ομόλογα βρέθηκαν στα υψηλότερα από τον Ιούλιο.

Στις ΗΠΑ, το 30ετές Treasury κινήθηκε μια ανάσα πριν από το ορόσημο του 5%. Στη Βρετανία, οι αποδόσεις 30ετών gilts εκτινάχθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998 και στη Γαλλία στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011, όταν η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη ήταν στο απόγειό της. Τι είναι αυτό που καθιστά τους επενδυτές τόσο ανήσυχους; Ο συνδυασμός φουσκωμένων «ελλειμμάτων», επίμονης ακρίβειας, αλλά και πολιτικού ρίσκου.

Στις ΗΠΑ οι πολιτικές του Τραμπ – από την ανάπτυξη της εθνοφρουράς έως τους δασμούς – αμφισβητούνται από τη Δικαιοσύνη, ενώ υπάρχουν έντονες ανησυχίες για προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της Federal Reserve. Η Γαλλία απειλείται με κυβερνητική κρίση, ενώ στη Βρετανία η αγορά δοκιμάζει την αξιοπιστία της νέας κυβέρνησης ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία. Ακόμη και στην Ιαπωνία η άνοδος της ακροδεξιάς έχει προκαλέσει αναταράξεις στην πολιτική σκηνή.

Σε δυσθεώρητα επίπεδα έχουν εκτιναχθεί εν τω μεταξύ και οι αποδόσεις των ομολόγων της Τουρκίας, με τους επενδυτές να «τιμωρούν» την επίθεση του Ερντογάν (μέσω και του ελεγχόμενου δικαστικού συστήματος) στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Χρυσός στα ύψη, χαμένη η «παλιά» διαφοροποίηση

Η καταιγίδα στα ομόλογα φέρνει ανατροπές και στις τακτικές των χαρτοφυλακίων. Το παραδοσιακό μοντέλο 60/40 (60% στις μετοχές, 40% στα ομόλογα) έχει πάψει να λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα, καθώς οι δύο κατηγορίες τείνουν πλέον να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο στα χαρτοφυλάκια και ωθεί τους διαχειριστές να αναζητήσουν εναλλακτικά «μαξιλάρια».

Υπό τις συνθήκες αυτός ο χρυσός καλπάζει από ρεκόρ σε ρεκόρ έχοντας σπάσει το φράγμα των 3.500 δολαρίων ανά ουγκιά.

Η BlackRock προτείνει έκθεση στο «belly» της καμπύλης –στα ομόλογα 3-7 ετών– που φέτος δίνουν σαφώς καλύτερες αποδόσεις από τα 20ετή+. Παράλληλα, βραχυπρόθεσμα TIPS μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμιση έναντι πληθωρισμού.

Αλλά η ουσία είναι ότι η εποχή όπου η διάρκεια καθόριζε την απόδοση έχει τελειώσει.

Το μεγάλο στοίχημα της Fed και οι πολιτικοί κίνδυνοι

Η παγκόσμια αγορά ομολόγων βρίσκεται σε ένα καθεστώς μόνιμης νευρικότητας. Οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι η «ασφάλεια» των κρατικών τίτλων δεν είναι δεδομένη, όταν το βάρος του χρέους, ο πληθωρισμός και η αβεβαιότητα για τις κεντρικές τράπεζες αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.

Το 2025 δείχνει να καθιερώνει μια νέα κανονικότητα: υψηλότερες αποδόσεις, μεγαλύτερη μεταβλητότητα και ανάγκη για νέες στρατηγικές διαφοροποίησης.