Σε πτώση στερλίνα και γιεν

Μεγάλη πτώση κατέγραψαν χθες στερλίνα και γιεν, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τα δημοσιονομικά της Βρετανίας και της Ιαπωνίας. Από την άλλη, το δολάριο ανέκαμψε, με τα βλέμματα ωστόσο όλων στα στοιχεία της Παρασκευής για την απασχόληση Αυγούστου στις ΗΠΑ, που θα δώσουν κατεύθυνση στο αμερικανικό νόμισμα για το επόμενο διάστημα.

Η στερλίνα διολίσθησε σε χαμηλό τρεισήμισι εβδομάδων, με απώλειες 1,16% έναντι του δολαρίου στο 1,3387. Το δολάριο σταθεροποιήθηκε στο 148,25 έναντι του γιεν με κέρδη 0,73%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου. Όσο για το ευρώ, υποχωρούσε 0,45%, με την ισοτιμία του έναντι του δολαρίου στο 1,1650.

Ο παράγοντας που καθοδήγησε τις αγορές ήταν οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά ανεπτυγμένων οικονομιών, ενώ έντονη αβεβαιότητα προκαλεί και η απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου της Ουάσιγκτον που κήρυξε παράνομους τους ανταποδοτικούς δασμούς Τραμπ. Αυτό που επηρέασε τη στερλίνα είναι οι ανησυχίες ότι η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να αυξήσει τους φόρους στον προϋπολογισμό που θα παρουσιάσει στο τέλος του φθινοπώρου για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους δημοσιονομικούς στόχους της.

Από την άλλη, το δολάριο βρήκε στήριξη στην άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε στις 98,23 μονάδες με άνοδο 0,60%.