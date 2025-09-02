Χρηματιστήριο: Έδωσε «κίτρινη κάρτα» στις 2.000 μονάδες

Στις εισαγόμενες πιέσεις παραδόθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι γενικευμένες ρευστοποιήσεις στο εξωτερικό «έβαψαν» κόκκινο το ταμπλό, θέτοντας σε κίνδυνο το όριο των 2.000 μονάδων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική αγορά να δώσει συνέχεια στην αναδίπλωση από τις «κορυφές» του Αυγούστου (-5,8%), με τους επενδυτές να έχουν αφήσει το πόδι από το… γκάζι, σε μια προσπάθεια να «χωνέψουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025 (+37%).

Κάπως έτσι, στη δεύτερη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντική πτώση κατά -1,45% και διαμορφώθηκε στις 2.001,86 μονάδες, χάνοντας σχεδόν 30 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.031,32 μονάδες).

Μάλιστα, γύρω στις 3.30 το μεσημέρι ο βασικός δείκτης διολίσθησε ακόμη και κάτω των 2.000 μονάδων, για πρώτη φορά από την 1η Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας δύσκολος μήνας.

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 40 μονάδες (από 1.995,34 έως 2.035,82 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 184,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen «βούτηξε» στο -3% και τα 53,3 ευρώ, με τις Helleniq Energy – ΔΕΗ – Alpha – Τρ. Κύπρου να χάνουν πέριξ του -2%. Από την άλλη πλευρά, σε θετικό έδαφος κατάφερε να κρατηθεί η Εθνική, η οποία έκανε τζίρο 27,5 εκατ. ευρώ.

Προσπάθησαν οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρότι προσπάθησε να κινηθεί σε θετικό έδαφος, υπέκυψε στο γενικευμένο κλίμα των απωλειών, με αποτέλεσμα να τερματίσει στο -0,66% και τις 2.165 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank υποχώρησε στο -1,91% και τα 3,387 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολούθησε στο -0,35% και τα 3,16 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 6,65 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκε στο +0,21% και τα 12,07 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διολίσθησε στο -2,08% και τα 7,54 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται στο -2,44% και τα 7,61 ευρώ. Στο -4,18% και το 1,422 ευρώ κατακρημνίστηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,40% και 5.033 μονάδες), η μετοχή της Metlen, η οποία από αύριο λογικά θα βρίσκεται στον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου, αναδίπλωσε στο -3,09% και τα 53,3 ευρώ. Απώλειες άνω του -3% εμφάνισαν, επίσης, οι μετοχές των Cenergy, Viohalco και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ τουλάχιστον στο -2% βρέθηκαν οι τίτλοι των Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ, ΔΕΗ, Titan Cement, Jumbo και Helleniq Energy. Ταυτόχρονα, οι τιμές των Aktor – ΟΠΑΠ – ΟΤΕ απώλεσαν από -1%, ενώ η μετοχή της Aegean Airlines συμπλήρωσε την 5η συνεχόμενη καθοδική συνεδρίαση, πέφτοντας στο -2,8% και τα 13,68 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-2,20% και 2.900 μονάδες), η μετοχή της Intralot περιορίστηκε στο -3,2% και το 1,20 ευρώ, διαγράφοντας τη χθεσινή άνοδο. Πτώση στο -4,5% και τα 2,29 ευρώ κατέγραψε η μετοχή της AVAX, καθώς από σήμερα διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα του 0,07 ευρώ (dividend yield 2,9%). Κάμψη στο -5,9% και τα 4,65 ευρώ παρουσίασε η τιμή της Fourlis, η οποία διόρθωσε από τις πρόσφατες «κορυφές» των 5 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alumil έκανε βουτιά στο -5,8% και τα 5,20 ευρώ, καταγράφοντας το 5ο συνεχόμενο αρνητικό κλείσιμο. Πλαστικά Θράκης, ΟΛΘ, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Trade Estates, Quest, Intracom Holdings και Autohellas απώλεσαν από -2% έως -3%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 105 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, εννέα μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ πέντε μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 141,9 δισ. ευρώ.

Μεταβλητότητα στα προσεχώς

Συνέχεια στην αυξημένη μεταβλητότητα δίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αβεβαιότητες στο εξωτερικό έρχονται να «μπολιάσουν» τη συσσωρευμένη ανάγκη για αφομοίωση των κεκτημένων και ρευστοποίηση των κερδών.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος τον Αύγουστο έφθασε έως τα υψηλά 15ετίας των 2.126 μονάδων, έχει αναδιπλώσει στην περιοχή των 2.000 μονάδων, υποχωρώντας κατά τουλάχιστον -5,8% σε σχέση με τις πρόσφατες «κορυφές».

Ωστόσο, η πτώση (προς το παρόν) δεν προκαλεί φόβο και… τρόμο, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση, όπου προς το τέλος οι επενδυτές «μάζεψαν» τις ρευστοποιήσεις και «μασκάρεψαν» την πτώση.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές, οι οποίοι θεωρούν ως καλό σημάδι για τη συνέχεια την πρόθεση των επενδυτών να «χωνέψουν» ένα μέρος των μεγάλων κεκτημένων, καθώς κάτι τέτοιο θα προλείαινε το έδαφος για την επόμενη μεγάλη ανοδική κίνηση.

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι ο Γενικός Δείκτη «τρέχει» ένα σερί 10 συνεχόμενων ανοδικών μηνών, με την απόδοση του 2025 να υπερβαίνει το +37% και την κεφαλαιοποίηση να έχει πρόσκαιρα ξεπεράσει ακόμη και τα 148 δισ. ευρώ.

Πάντως, ο Σεπτέμβριος κατά παράδοση θεωρείται ένα δύσκολος και επιζήμιος μήνας για την ελληνική αγορά, καθώς μέσα στην τελευταία δεκαετία (2015 – 2024) το ρεκόρ των αρνητικών μεταβολών ανέρχεται σε 7/10.

H εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις δημοσιονομικές ανησυχίες της Ευρώπης, αλλά και στο χρονοδιάγραμμα μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ, με τους δύο παραπάνω παράγοντες να επιδρούν δυσμενώς στην αγορά των κρατικών ομολόγων, των οποίων οι αποδόσεις σημειώνουν σημαντική άνοδο.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει αξιοσημείωτη πτώση στο -1,10% και τις 545 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί στο -1,66% κα τις 23.638 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση, χάνοντας έως -0,9%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)