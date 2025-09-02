Wall Street: Αρνητικό κλίμα με φόντο δασμούς και ομόλογα

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται με απώλειες την Τρίτη, με φόντο και το selloff των ομολόγων.

Ο Dow Jones χάνει 542 μονάδες, ή 1,2%. Ο S&P 500 υποχωρεί 1,2%, ενώ ο Nasdaq Composite 1,4%. Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν κατά περισσότερο από 2%. Η Palantir υποχώρησε περίπου 3% για να ενισχύσει τις απώλειες στις μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την απόφαση ενός ομοσπονδιακού εφετείου την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι από τους παγκόσμιους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι. Το Εφετείο έκρινε με ψήφους 7-4 ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να επιβάλλει σαρωτικούς δασμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «εξαιρετικά κομματική» και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές ανέμεναν επίσης μια αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων από τον Σεπτέμβριο. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου εκτινάχθηκε στο 4,29%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ξεπέρασε το 4,98%.

Το κλίμα γίνεται ακόμη πιο νευρικό εν μέσω της προοπτικής ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψουν τα δισεκατομμύρια που εισπράχθηκαν από τα έσοδα από τους δασμούς, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κλίμα κατά την έναρξη του νέου μήνα.

Ο Σεπτέμβριος είναι ιστορικά ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές, με τον S&P 500 να σημειώνει μέση πτώση 4,2% τα τελευταία πέντε χρόνια και να υποχωρεί κατά μέσο όρο πάνω από 2% τα τελευταία 10.

Υποχωρεί η Ευρώπη

Στην Ευρώπη, η πτώση της βρετανικής λίρας επιταχύνθηκε την Τρίτη, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η στερλίνα υποχώρησε κατά 1,4% έναντι του δολαρίου.

Σε άλλα σημεία, οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές διαπραγματεύτηκαν χαμηλότερα, καθώς η αβεβαιότητα για τους δασμούς προκαλεί ταλαντώσεις.

Ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στο κόκκινο κατά 0,4%, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,88%, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,46%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 0,44%. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης Stoxx Europe 600 σημειώνει απώλειες 1%.