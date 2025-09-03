Logo Image

Χρηματιστήριο: Στερεύει… η μετοχή της ΕΥΔΑΠ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

ΑΡΧΕΙΟ-ΕΥΔΑΠ-ΜΟΡΝΟΣ

Αναγκαίος ένας νέος καταλύτης

Η στασιμότητα στο ζήτημα των τιμολογίων φαίνεται ότι δεν ευνοεί τη μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία δείχνει να έχει «στερέψει» μετά τη δυναμική κίνηση του Ιουλίου.

Η τιμή της εισηγμένης αρνείται να κινηθεί προς τις «κορυφές» των 7,6 ευρώ, με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί στα πέριξ των 7,0 ευρώ.

Η έλευση ενός νέου καταλύτη θεωρείται αναγκαία για την περαιτέρω συνέχιση της ανοδικής τάσης.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

