Χρηματιστήριο: Οι Τράπεζες παίζουν «άμυνα» στις διεθνείς πιέσεις

«Άμυνα» στις εισαγόμενες πιέσεις επιχειρεί να παίξει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο τραπεζικός δείκτης προσφέρει πολύτιμα στηρίγματα κόντρα στις ευρύτερες ρευστοποιήσεις.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ελληνική αγορά να «φρενάρει» την αναδίπλωση από τις «κορυφές» του Αυγούστου, παρότι είναι σαφές ότι οι επενδυτές έχουν αφήσει το πόδι από το… γκάζι, σε μια προσπάθεια να «χωνέψουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025.

Κάπως έτσι, στη δεύτερη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακή πτώση κατά -0,13% και διαμορφώνεται στις 2.028,77 μονάδες, χάνοντας μόλις 2,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.031,32 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 18 μονάδες (από 2.017,89 έως 2.035,82 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 56,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 εκατ. ευρώ ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Εθνική κερδίζει σχεδόν +1,5%, ενώ κοντά στο +1% βρίσκονται οι Πειραιώς – Eurobank. Από την άλλη πλευρά, η Metlen οπισθοχωρεί κατά τουλάχιστον -1%, ενώ η Intralot, μετά το χθεσινό άλμα, «κάθεται» στο -1,1%.

Στηρίξεις από τις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, για δεύτερη διαδοχική ημέρα, επιχειρεί να παράσχει στηρίγματα στην υπόλοιπη αγορά, καθώς διαπραγματεύεται στο +0,77% και τις 2.196 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ενισχύεται στο +1,49% και τα 12,225 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολουθεί στο +0,91% και τα 3,20 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς βρίσκεται στο +0,78% και τα 6,712 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank αυξάνεται στο +0,70% και τα 3,477 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου είναι αμετάβλητη στα 7,70 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται στο -0,64% και τα 7,75 ευρώ. Στο -0,13% και το 1,482 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (0,00% και 5.105 μονάδες), η μετοχή της Metlen, η οποία από αύριο λογικά θα βρίσκεται στον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου, αναδιπλώνει στο -1,64% και τα 54,10 ευρώ. Απώλειες της τάξης του -1% εμφανίζουν, επίσης, οι μετοχές των Lamda Development – Viohalco – Aktor Group – ΕΥΔΑΠ – Motor Oil, ενώ οι τίτλοι των Helleniq Energy, Jumbo, ΔΕΗ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ διολισθαίνουν πέριξ του -0,8%. Την 5η συνεχόμενη καθοδική συνεδρίαση συμπληρώνει η μετοχή της Aegean, η οποία αναδιπλώνει στο -0,85% και τα 13,96 ευρώ, έχοντας απολέσει περισσότερο από 1 ευρώ σε σχέση με τα ρεκόρ των 15,02 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,61% και 2.948 μονάδες), η μετοχή της Intralot, μετά το χθεσινό +3%, περιορίζεται στο -1,1% και το 1,22 ευρώ. Πτώση στο -3,1% και τα 2,32 ευρώ καταγράφει η μετοχή της AVAX, καθώς από σήμερα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα του 0,07 ευρώ (dividend yield 2,9%). Νέα κάμψη στο -1,4% και τα 6,9 ευρώ παρουσιάζει η τιμή της Profile, η οποία συνεχίζει τη διόρθωση από τα ρεκόρ των 7,7 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alumil κάνει βουτιά στο -4,7% και τα 5,26 ευρώ. ΟΛΘ, Quest, Fourlis και Autohellas έπονται πέριξ του -2%, ενώ η Ideal «αντέχει» στο +1% και τα 5,99 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 77 μετοχές κινούνται καθοδικά, 22 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 19 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 143,8 δισ. ευρώ.

Μεταβλητότητα στα προσεχώς

Συνέχεια στην αυξημένη μεταβλητότητα φαίνεται ότι δίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο πάντως, εξακολουθεί να διατηρεί τα ισχυρά κεκτημένα των τελευταίων μηνών.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος έχει «κάτσει» εδώ και μερικές ημέρες, «παίζει» στην περιοχή των 2.020 – 2.050 μονάδων, κάτι το οποίο έχει ενισχύσει τα σενάρια περί επικείμενης διόρθωσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και κάτω των 2.000 μονάδων.

Από τα πρόσφατα ρεκόρ των 2.126 μονάδων, η τρέχουσα αναδίπλωση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται μέχρι στιγμής στην περιοχή του -4,5%, χωρίς ωστόσο, η πτώση να προκαλεί φόβο και… τρόμο.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές, οι οποίοι θεωρούν ως καλό σημάδι για τη συνέχεια την πρόθεση των επενδυτών να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των μεγάλων κεκτημένων, καθώς κάτι τέτοιο θα προλείαινε το έδαφος για την επόμενη μεγάλη ανοδική κίνηση.

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι ο Γενικός Δείκτη «τρέχει» ένα σερί 10 συνεχόμενων ανοδικών μηνών, με την απόδοση του 2025 να υπερβαίνει το +38% και την κεφαλαιοποίηση να έχει πρόσκαιρα ξεπεράσει ακόμη και τα 148 δισ. ευρώ.

Πάντως, ο Σεπτέμβριος κατά παράδοση θεωρείται ένα δύσκολος και επιζήμιος μήνας για την ελληνική αγορά, καθώς μέσα στην τελευταία δεκαετία (2015 – 2024) το ρεκόρ των αρνητικών μεταβολών ανέρχεται σε 7/10.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το καλεντάρι περιλαμβάνει την αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης για το μέρισμα της AVAX, το οποίο ανέρχεται σε 0,07 ευρώ/μετοχή κι αντιστοιχεί σε απόδοση 2,9%. Χωρίς το δικαίωμα στην ετήσια επιβράβευση του 0,05 ευρώ (dividend yield 1,2%) διαπραγματεύεται από σήμερα και η μετοχή της Μπλε Κέδρος.

H εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις εξελίξεις γύρω από τα μακροοικονομικά στοιχεία σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, την ίδια στιγμή που στο προσκήνιο επανέρχεται και το ζήτημα των αμερικανικών εμπορικών δασμών, ενόσω φαίνεται ότι σχηματίζεται μια νέα συμμαχία ανάμεσα σε Κίνα – Ινδία – Ρωσία.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει αξιοσημείωτη πτώση στο -0,81% και τις 546 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί στο -1,40% κα τις 23.700 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)