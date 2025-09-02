Ανοδικά 2% οι τιμές των πετρελαίων λόγω Ουκρανίας και αμερικανικών δασμών

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Τρίτη, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία θέτει ερωτηματικά σχετικά με την ανθεκτικότητα των ρωσικών προμηθειών, ενώ παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών της Ουάσιγκτον στους βασικούς καταναλωτές πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent με λήξη τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα 69,46 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,92% από το κλείσιμο της Δευτέρας.

Το συμβόλαιο WTI για τον Οκτώβριο διαπραγματευόταν στα 65,97 δολάρια ανά βαρέλι, υψηλότερα κατά 3,06%.

Ρωσικές προμήθειες

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν εντείνει τις εχθροπραξίες, με τους υπολογισμούς του Reuters να δείχνουν ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας με drones έχουν καταφέρει πλήγματα στις εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 17% της ικανότητας επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας.

Ο Λευκός Οίκος έχει ασκήσει ξεχωριστά έμμεση πίεση στους καταναλωτές πετρελαίου της Ρωσίας, επιβάλλοντας πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές ινδικών προϊόντων, τους οποίους απέδωσε στις συνεχιζόμενες αγορές αργού πετρελαίου της Μόσχας από το Νέο Δελχί. Η Ινδία έχει επικρίνει τις επιβολές ως «άδικες, αδικαιολόγητες και παράλογες».

Σε μια περαιτέρω ένδειξη επιδείνωσης των σχέσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα την κατακραυγή του για τους εμπορικούς δεσμούς της Ουάσινγκτον με την Ινδία, χαρακτηρίζοντάς τους μια «εντελώς μονόπλευρη καταστροφή».

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη κινηθεί εναντίον της Κίνας, του μεγαλύτερου εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο και του μεγαλύτερου αγοραστή πετρελαίου της Ρωσίας από την επιβολή κυρώσεων από την G7. Ο Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκαν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) αυτή την εβδομάδα, σε μια επίδειξη ενότητας του Παγκόσμιου Νότου.

ΟΠΕΚ+

Επίσης, από την πλευρά της προσφοράς, οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις από τον ΟΠΕΚ+ για το πώς θα κινηθεί αναφορικά με την παραγωγή στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η ομάδα, η οποία πρόσφατα επιτάχυνε την άρση μιας μείωσης της παραγωγής κατά 2,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, θεωρείται ευρέως απίθανο να αλλάξει πορεία στρατηγικής αυτή την εβδομάδα.

Με πληροφορίες από CNBC