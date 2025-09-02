Γαλλία: «Απογειώθηκε» το επιτόκιο του 30ετούς ομολόγου – Ξεπέρασε το 4,5% για πρώτη φορά από το 2011

Το επιτόκιο του 30ετούς γαλλικού ομολόγου ξεπέρασε το 4,5% αυτή την Τρίτη, για πρώτη φορά από το 2011, εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με την πολιτική και δημοσιονομική κατάσταση στη Γαλλία, εν αναμονή της ψήφου εμπιστοσύνης του Φρανσουά Μπαϊρού στις 8 Σεπτεμβρίου στην Εθνοσυνέλευση.

Το επιτόκιο αυτό, που θεωρείται βαρόμετρο μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης των επενδυτών, έφτασε το 4,50%, σε σύγκριση με 4,45% την προηγούμενη ημέρα στο κλείσιμο. Είχε ξεπεράσει τελευταία φορά αυτό το όριο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τον Νοέμβριο του 2011, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης χρέους της ευρωζώνης.

Στα πολιτικά ζητήματα, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έχει σειρά συναντήσεων με τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Το «ραντεβού» με τη Μαρίν Λε Πεν και τον Ζορντάν Μπαρντελά, είναι αυτό που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούν εκλογές και σίγουρα βγαίνουν ενισχυμένοι και από τις δημοσκοπήσεις.