Οι αγορές στέλνουν σήμα κινδύνου στη Βρετανία: Σε υψηλά 27 ετών οι αποδόσεις των ομολόγων, βυθίζεται η στερλίνα

Οι επενδυτές γυρίζουν την πλάτη στη Βρετανία, οδηγώντας στα ύψη το κόστος δανεισμού της χώρας και θέτοντας υπό πίεση τη στερλίνα.

Οι αποδόσεις των 30ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) εκτοξεύθηκαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 1998, καθώς οι αγορές τιμολογούν ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά και περιμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης Στάρμερ και της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η στερλίνα διολίσθησε κάτω από τα 1,34 δολάρια, ενώ κατέγραψε την εντονότερη πτώση του μήνα έναντι του ευρώ.

Τα ομόλογα

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, η Σεπτέμβριος αποδεικνύεται ιστορικά δύσκολος μήνας για τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, με μέσες απώλειες 2% την τελευταία δεκαετία. Η τρέχουσα κίνηση ενισχύει το μοτίβο αυτό.

«Βλέπουμε έναν αργό, αλλά επικίνδυνο φαύλο κύκλο: οι ανησυχίες για το χρέος οδηγούν σε υψηλότερες αποδόσεις, οι οποίες με τη σειρά τους επιδεινώνουν τις δημοσιονομικές προοπτικές», σχολίασε ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank.

Πολιτική πίεση στη Ρέιτσελ Ριβς

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ετοιμάζει τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό, έχοντας να αντιμετωπίσει έλλειμμα δισεκατομμυρίων λιρών. Η κυβέρνηση καλείται είτε να προχωρήσει σε περικοπές δαπανών είτε σε νέες αυξήσεις φόρων – επιλογές που ενέχουν πολιτικό κόστος και κινδύνους για την ανάπτυξη.

«Οι αυξήσεις φόρων είναι αναπόφευκτες, αλλά βρισκόμαστε σε σημείο που μπορεί να καταστούν αντιπαραγωγικές», προειδοποίησε ο Μόχιτ Κουμάρ, επικεφαλής στρατηγικής Ευρώπης στη Jefferies.

Η αναστροφή προηγούμενων σχεδίων για τη μεταρρύθμιση της πρόνοιας –που δημιούργησε «τρύπα» 5 δισ. λιρών– εντείνει την πίεση προς το υπουργείο Οικονομικών να πείσει τις αγορές ότι έχει πειστικό σχέδιο.

Ο ρόλος της Τράπεζας της Αγγλίας

Σε αυτό το περιβάλλον η συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας στις 18 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την κρίσιμη απόφαση της Fed, αποκτά κομβική σημασία. Η BoE δεν αναμένεται να προχωρήσει σε άμεση μείωση επιτοκίων, όμως το μήνυμα για την πορεία πολιτικής θα είναι κρίσιμο.

Πιθανή διαφοροποίηση στο ρυθμό αποεπένδυσης του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας –με τον διοικητή Άντριου Μπέιλι να έχει ήδη εκφράσει ανησυχία για την απότομη καμπύλη αποδόσεων– θα μπορούσε να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στην αγορά ομολόγων.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στο Λονδίνο. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων σε Γαλλία και Γερμανία έχουν φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011, όταν η Ευρωζώνη βρισκόταν στη δίνη της κρίσης χρέους.

Η Γερμανία σχεδιάζει νέο καθαρό δανεισμό περίπου 500 δισ. ευρώ έως το 2029 για υποδομές και άμυνα, ενώ στη Γαλλία το χρέος βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής κρίσης που οδηγεί σε ψήφο εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα.

Η μεγάλη εικόνα

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, το εκρηκτικό μείγμα υψηλών αποδόσεων και πτώσης της στερλίνας αποτελεί σαφή προειδοποίηση. Οι επενδυτές απαιτούν αξιόπιστο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλιώς ο κίνδυνος μόνιμης απώλειας εμπιστοσύνης αυξάνεται.

Όπως σημείωσε αναλυτής στο Λονδίνο, «όταν οι 30ετείς αποδόσεις ανεβαίνουν σε επίπεδα που είχαμε να δούμε από το 1998, δεν μιλάμε για ένα συνηθισμένο επεισόδιο μεταβλητότητας, αλλά για σήμα κινδύνου προς το πολιτικό σύστημα».