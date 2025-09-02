Χρηματιστήριο: Οι πωλητές το προβάδισμα, «αντέχουν» οι 2.000 μονάδες

Στους πωλητές επανέρχεται ο έλεγχος των κινήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη μεταβλητότητα να παραμένει κυρίαρχη, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την υπεράσπιση των 2.000 μονάδων.

Η μέχρι στιγμής αναδίπλωση «κορυφές» του Αυγούστου ανέρχεται στο -4,5%, ενόσω οι επενδυτές έχουν αφήσει το πόδι από το… γκάζι, σε μια προσπάθεια να «χωνέψουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025, τα οποία εξακολουθούν να υπερβαίνουν το +38%.

Κάπως έτσι, στη δεύτερη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ελεγχόμενη πτώση κατά -0,52% και διαμορφώνεται στις 2.020,76 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 10,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.031,32 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 13 μονάδες (από 2.017,89 έως 2.030,50 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 χιλ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένο πακέτο.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen οπισθοχωρεί κατά τουλάχιστον -1%, ενώ η Intralot, μετά το χθεσινό άλμα, «κάθεται» στο -1,6%. Μικρά κέρδη εμφανίζουν οι τιμές των τραπεζών, με τον AVAX να χάνει -2% λόγω της αποκοπής του μερίσματος.

Στηρίξεις από τις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, για δεύτερη διαδοχική ημέρα, επιχειρεί να παράσχει στηρίγματα στην υπόλοιπη αγορά, καθώς διαπραγματεύεται στο +0,27% και τις 2.185 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank ενισχύεται στο +0,52% και τα 3,471 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,51% και τα 12,11 ευρώ, η μετοχή της Eurobank βρίσκεται στο +0,13% και τα 3,175 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξάνεται στο +0,45% και τα 6,69 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου σημειώνει κάμψη στο -0,52% και τα 7,66 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να διολισθαίνει στο -1,41% και τα 7,69 ευρώ. Στο -0,67% και το 1,474 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,46% και 5.081 μονάδες), η μετοχή της Metlen, η οποία από αύριο λογικά θα βρίσκεται στον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου, αναδιπλώνει στο -1,55% και τα 54,15 ευρώ. Απώλειες της τάξης του -1% εμφανίζουν, επίσης, οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΔΕΗ – Motor Oil, ενώ η μετοχή της Titan Cement πέφτει κάτω των 37 ευρώ (στο -0,8% και τα 36,8 ευρώ) για πρώτη φορά από τις αρχές Αυγούστου. Σε διορθωτική πορεία παραμένει η μετοχή της Aegean, η οποία διολισθαίνει στο -0,8% και τα 13,9 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,66% και 2.946 μονάδες), η μετοχή της Intralot, μετά το χθεσινό +3%, περιορίζεται στο -1,6% και το 1,22 ευρώ. Πτώση στο -2,9% και τα 2,33 ευρώ καταγράφει η μετοχή της AVAX, καθώς από σήμερα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα του 0,07 ευρώ (dividend yield 2,9%). Νέα βουτιά στο -3% και τα 6,8 ευρώ παρουσιάζει η τιμή της Profile, η οποία συνεχίζει τη διόρθωση από τα ρεκόρ των 7,7 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 61 μετοχές κινούνται καθοδικά, 21 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 12 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 143,4 δισ. ευρώ.

Μεταβλητότητα στα προσεχώς

Συνέχεια στην αυξημένη μεταβλητότητα φαίνεται ότι δίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο πάντως, εξακολουθεί να διατηρεί τα ισχυρά κεκτημένα των τελευταίων μηνών.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος έχει «κάτσει» εδώ και μερικές ημέρες, «παίζει» στην περιοχή των 2.020 – 2.050 μονάδων, κάτι το οποίο έχει ενισχύσει τα σενάρια περί επικείμενης διόρθωσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και κάτω των 2.000 μονάδων.

Από τα πρόσφατα ρεκόρ των 2.126 μονάδων, η τρέχουσα αναδίπλωση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται μέχρι στιγμής στην περιοχή του -4,5%, χωρίς ωστόσο, η πτώση να προκαλεί φόβο και… τρόμο.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές, οι οποίοι θεωρούν ως καλό σημάδι για τη συνέχεια την πρόθεση των επενδυτών να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των μεγάλων κεκτημένων, καθώς κάτι τέτοιο θα προλείαινε το έδαφος για την επόμενη μεγάλη ανοδική κίνηση.

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι ο Γενικός Δείκτη «τρέχει» ένα σερί 10 συνεχόμενων ανοδικών μηνών, με την απόδοση του 2025 να υπερβαίνει το +38% και την κεφαλαιοποίηση να έχει πρόσκαιρα ξεπεράσει ακόμη και τα 148 δισ. ευρώ.

Πάντως, ο Σεπτέμβριος κατά παράδοση θεωρείται ένα δύσκολος και επιζήμιος μήνας για την ελληνική αγορά, καθώς μέσα στην τελευταία δεκαετία (2015 – 2024) το ρεκόρ των αρνητικών μεταβολών ανέρχεται σε 7/10.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το καλεντάρι περιλαμβάνει την αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης για το μέρισμα της AVAX, το οποίο ανέρχεται σε 0,07 ευρώ/μετοχή κι αντιστοιχεί σε απόδοση 2,9%. Χωρίς το δικαίωμα στην ετήσια επιβράβευση του 0,05 ευρώ (dividend yield 1,2%) διαπραγματεύεται από σήμερα και η μετοχή της Μπλε Κέδρος.

H εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις εξελίξεις γύρω από τα μακροοικονομικά στοιχεία σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, την ίδια στιγμή που στο προσκήνιο επανέρχεται και το ζήτημα των αμερικανικών εμπορικών δασμών, ενόσω φαίνεται ότι σχηματίζεται μια νέα συμμαχία ανάμεσα σε Κίνα – Ινδία – Ρωσία.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει οριακή πτώση στο -0,19% και τις 550 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί στο -0,32% κα τις 23.960 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)