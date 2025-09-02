Χρηματιστήριο: Κυρίαρχη η μεταβλητότητα υπό τον φόβο του Σεπτεμβρίου

Συνέχεια στην αυξημένη μεταβλητότητα φαίνεται ότι δίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο πάντως, εξακολουθεί να διατηρεί τα ισχυρά κεκτημένα των τελευταίων μηνών.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος έχει «κάτσει» εδώ και μερικές ημέρες, «παίζει» στην περιοχή των 2.020 – 2.050 μονάδων, κάτι το οποίο έχει ενισχύσει τα σενάρια περί επικείμενης διόρθωσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και κάτω των 2.000 μονάδων.

Από τα πρόσφατα ρεκόρ των 2.126 μονάδων, η τρέχουσα αναδίπλωση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται μέχρι στιγμής στην περιοχή του -4,5%, χωρίς ωστόσο, η πτώση να προκαλεί φόβο και… τρόμο.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές, οι οποίοι θεωρούν ως καλό σημάδι για τη συνέχεια την πρόθεση των επενδυτών να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των μεγάλων κεκτημένων, καθώς κάτι τέτοιο θα προλείαινε το έδαφος για την επόμενη μεγάλη ανοδική κίνηση.

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι ο Γενικός Δείκτη «τρέχει» ένα σερί 10 συνεχόμενων ανοδικών μηνών, με την απόδοση του 2025 να υπερβαίνει το +38% και την κεφαλαιοποίηση να έχει πρόσκαιρα ξεπεράσει ακόμη και τα 148 δισ. ευρώ.

Πάντως, ο Σεπτέμβριος κατά παράδοση θεωρείται ένα δύσκολος και επιζήμιος μήνας για την ελληνική αγορά, καθώς μέσα στην τελευταία δεκαετία (2015 – 2024) το ρεκόρ των αρνητικών μεταβολών ανέρχεται σε 7/10.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το καλεντάρι περιλαμβάνει την αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης για το μέρισμα της AVAX, το οποίο ανέρχεται σε 0,07 ευρώ/μετοχή κι αντιστοιχεί σε απόδοση 2,9%. Χωρίς το δικαίωμα στην ετήσια επιβράβευση του 0,05 ευρώ (dividend yield 1,2%) διαπραγματεύεται από σήμερα και η μετοχή της Μπλε Κέδρος.

H εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις εξελίξεις γύρω από τα μακροοικονομικά στοιχεία σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, την ίδια στιγμή που στο προσκήνιο επανέρχεται και το ζήτημα των αμερικανικών εμπορικών δασμών.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)