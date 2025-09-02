«Εκτυφλωτικός» ο χρυσός – Ξεπέρασε τα 3.500 δολάρια

Σε τροχιά νέων ρεκόρ κινήθηκαν χθες οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων, καθώς η αβεβαιότητα που καλύπτει τις αγορές και την οικονομία στρέφει τους επενδυτές στις ασφαλείς τοποθετήσεις.

Το τελευταίο ράλι οδηγούν η προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) και οι αυξανόμενες ανησυχίες για το μέλλον- και την ανεξαρτησία– της κεντρικής τράπεζας.

Ο χρυσός έφτασε έτσι σε ιστορικό υψηλό ξεπερνώντας το ορόσημο των 3.500 δολαρίων. Συγκεκριμένα, η τιμή για άμεση παράδοση αυξήθηκε έως και 0,9% στα 3.508,73 δολάρια ανά ουγγιά, αν και μέρος των κερδών περιορίστηκαν κατά τις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα. Σήμερα η τιμή spot του χρυσού κινείται στα 3.497,25 δολάρια ανά ουγγιά.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει κερδίσει πάνω από 30% φέτος, γεγονός που το καθιστά ένα από τα σημαντικότερα εμπορεύματα με τις καλύτερες επιδόσεις.

Ο παράγοντας Fed

Η τελευταία άνοδος στις τιμές του χρυσού τροφοδοτήθηκε από τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα, αφού ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, φάνηκε έτοιμος στις δηλώσεις του να προχωρήσει προσεκτικά σε νομισματική χαλάρωση.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που αναμένεται την Παρασκευή. Τα αδύναμα δεδομένα για την απασχόληση των προηγούμενων μηνών και οι αναθεωρήσεις προς τα κάτω από την στατιστική υπηρεσία, τα οποία προκάλεσαν την ενόχληση του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος καρατόμησε την επικεφαλής της, υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την αλλαγή κλίματος με την αγορά να προεξοφλεί ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση αυτού του μήνα. Αυτό έχει ενισχύσει την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων.

«Το βασικό μας σενάριο είναι ότι ο χρυσός θα συνεχίσει να σημειώνει νέα υψηλά τα επόμενα τρίμηνα. Ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα επιτόκια, πιο ήπια οικονομικά δεδομένα και σταθερά αυξημένη μακροοικονομική αβεβαιότητα και γεωπολιτικούς κινδύνους ενισχύουν τον ρόλο του χρυσού ως παράγοντα που διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο», σχολιάζει στο Bloomberg o Joni Teves, στρατηγικός αναλυτής της UBS.

Οι τιμές του χρυσού έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια, με τους αυξανόμενους κινδύνους στη γεωπολιτική σκακιέρα, την οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο να οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση για τα διαχρονικά ασφαλή καταφύγια. Η κλιμάκωση των επιθέσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Fed φέτος είναι η τελευταία πηγή ανησυχίας των επενδυτών, με τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας να απειλούν να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ.

Έτσι τα βλέμματα είναι στραμμένα στην δικαστική απόφαση σχετικά με το εάν ο Τραμπ μπορεί να απομακρύνει την διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, από την κεντρική τράπεζα.

Στο μεταξύ, ομοσπονδιακό εφετείο αποφάνθηκε επίσης την Παρασκευή ότι οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου επιβλήθηκαν παράνομα βάσει ενός νόμου έκτακτης ανάγκης. Του ζητήματος θα επιληφθεί πλέον το Ανώτατο Δικαστήριο.

