Εν αναμονή των κινήσεων της Fed

Χαμηλό πέντε εβδομάδων άγγιξε ενδοσυνεδριακά χθες το δολάριο, με τους επενδυτές να περιμένουν τα νέα στοιχεία για την απασχόληση Αυγούστου στις ΗΠΑ στο τέλος της εβδομάδας, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της Fed. Κρίσιμα θεωρούνται και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του προηγούμενου μηνός, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι χρηματαγορές δίδουν μία πιθανότητα περίπου 90% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου και κατά 100 μονάδες βάσης έως το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις της CME. Ο δείκτης δολαρίου διαμορφωνόταν στις 97,74 μονάδες, αφού νωρίτερα είχε διολισθήσει στις 97,53, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 28 Ιουλίου. Τον Αύγουστο κατέγραψε απώλειες 2,2%.

Από την άλλη, το ευρώ κινήθηκε στο 1,1707 έναντι του δολαρίου, με μικρή άνοδο 0,15%, ενώ η στερλίνα ενισχυόταν 0,25% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, με την ισοτιμία στο 1,3537. Το πολιτικό ρίσκο βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς η γαλλική κυβέρνηση είναι πολύ πιθανόν να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, αναφορικά με τα σχέδια για σαρωτικές μειώσεις δαπανών στον προϋπολογισμό.

Έναντι του γιεν, το δολάριο κινούνταν στα 147,26, με άνοδο 0,14%, μετά τις απώλειες 2,5% του Αυγούστου.