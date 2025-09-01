Χρηματιστήριο: Με το… δεξί στον Σεπτέμβριο, αλλά χωρίς να «λάμψει»

Με το… δεξί μπήκε στον Σεπτέμβριο το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αγοραστές κατάφεραν να ανακτήσουν τα «ηνία» των πρωτοβουλιών, βάζοντας τέλος στο τετραήμερο πτωτικό σερί.

Με τις τράπεζες να παρέχουν τα αναγκαία στηρίγματα, η ελληνική αγορά έσπευσε να βγάλει… αντίδραση μετά τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, οι οποίες δημιούργησαν ορισμένες «ρωγμές» στο θετικό αφήγημα.

Βέβαια, η εικόνα της αγοράς δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή (μακριά από το υψηλό ημέρας το κλείσιμο), καθώς αφενός τα υπόλοιπα blue chips έμειναν σε ρηχά νερά, αφετέρου ο τζίρος κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, λόγω και της αργίας στη Wall Street.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση του φθινοπώρου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε επιφυλακτική αύξηση κατά +0,48% και διαμορφώθηκε στις 2.031,32 μονάδες, κερδίζοντας λιγότερο από 10 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.021,69 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 25 μονάδες (από 2.019,40 έως 2.044,91 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται μόλις στα 137,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η αύξηση του ποσοστού της UniCredit δίνει ώθηση στην Alpha Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά σχεδόν +2%. Άλμα κατά +3,3% πέτυχε η Intralot, ενώ στο ορόσημο των 55 ευρώ επέστρεψε η Metlen, μετά την εισαγωγή των 13,9 εκατομμυρίων νέων μετοχών (από το squeeze out της παλιάς εισηγμένης). ΔΕΗ, Lamda και Helleniq Energy διολίσθησαν άνω του -1%.

Στήριξη από τις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης αναδίπλωσης, ανέκαμψε δυναμικά στο +1,24% και τις 2.179 μονάδες, προσφέροντας πολύτιμα στηρίγματα στην υπόλοιπη αγορά.

Η μετοχή της Alpha Bank διευρύνθηκε στο +1,95% και τα 3,453 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο +1,82% και τα 12,045 ευρώ, η μετοχή της Eurobank τερμάτισε στο +0,99% και τα 3,171 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξήθηκε στο +0,76% και τα 6,66 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου έμεινε αμετάβλητη στα 7,70 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται ανεπαίσθητα στο -0,13% και τα 7,8 ευρώ. Στο -0,13% και το 1,484 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,56% και 5.105 μονάδες), η μετοχή της Metlen, μετά την εισαγωγή των μετοχών που προέκυψαν από το squeeze out της παλιάς εισηγμένης (Metlen Α.Ε.), ενισχύθηκε στο +0,3% και τα 55 ευρώ. Άνοδο κατά +1,2% παρουσίασε η μετοχή της Viohalco, η οποία έφθασε στα 6,6 ευρώ, ενώ οι μετοχές των Motor Oil, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ διευρύνθηκαν ελεγχόμενα κατά σχεδόν +1%. Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ «γύρισε» στο -2,5% και τα 2,65 ευρώ, η ΔΕΗ αναδίπλωσε στο -1,1% και τα 14,1 ευρώ, ενώ η Aegean προσγειώθηκε στο -1,8% και τα 14,08 ευρώ, χάνοντας σχεδόν 1 ευρώ από τα ρεκόρ των 15 ευρώ. Helleniq Energy και Lamda Development απώλεσαν από -1,7% και -1,2%, αντίστοιχα.

Όσον φορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,24% και 2.966 μονάδες), η μετοχή της Intralot, εν όψει των αποφάσεων για την ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ, ξεχώρισε θετικά στο +3,33% και το 1,24 ευρώ (υψηλό 13μήνου). Αντίθετα, η μετοχή της Profile περιορίστηκε στο -3,7% και τα 7,01 ευρώ, διορθώνοντας από τα ρεκόρ των 7,7 ευρώ. Απώλειες άνω του -1% παρουσίασαν, επίσης, οι τίτλοι των Dimand, Ελλάκτωρ, Κρι Κρι, Noval Propery, ΟΛΘ, ΟΛΠ και Πλαστικά Θράκης. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη MIG, η μετοχή της οποίας εκτοξεύθηκε στο +20,7% και τα 3,9 ευρώ (υψηλό 15 μηνών), έχοντας τζίρο 407 χιλ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 35 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 74 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 143,9 δισ. ευρώ.

Επιστροφή στα… θρανία

Και επισήμως στο φθινόπωρο εισέρχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ναι μεν δείχνει να έχει «καθίσει» στις τελευταίες συνεδριάσεις, αλλά αυτό δεν αναιρεί τα όσα εντυπωσιακά έχουν προηγηθεί.

Ο Γενικός Δείκτης «τρέχει» με τουλάχιστον +37% από τις αρχές του 2025, έχοντας συμπληρώσει 10 συνεχόμενους ανοδικούς μήνες και έχοντας σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από την άνοιξη του 2010 (>2.000 μονάδες).

Η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα κρίνει πολλά για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Οι πωλητές θα συνεχίσουν το «μάζεμα» των φετινών κερδών, θέτοντας σε κίνδυνο το ψυχολογικό και ιστορικό όριο των 2.000 μονάδων; Ή οι αγοραστές θα επιστρέψουν, προσφέροντας τα απαιτούμενα στηρίγματα για την παραμονή του Γενικού Δείκτη στις «κορυφές» της τελευταίας 15ετίας;

Σίγουρα, η πορεία των ξένων χρηματιστηρίων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος.

Ταυτόχρονα, όμως, ας έχουμε υπόψη και την… παράδοση του Σεπτεμβρίου, η οποία δεν είναι και η πλέον ευνοϊκή για τους αισιόδοξους, δεδομένου ότι ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου είναι αρνητικός 7 στις 10 φορές κατά την τελευταία δεκαετία, με τους traders να διστάζουν να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο. Το δε μεγάλο απόθεμα… λίπους, το οποίο έχει αποκτηθεί από το ράλι του α’ 8μήνου, ευνοεί μια πιθανή συνέχιση των ρευστοποιήσεων.

Από την άλλη πλευρά, ο τρέχων μήνας θεωρείται κομβικός για μια σειρά γεγονότων, τα οποία μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα «καύσιμα», συντηρώντας τη θετική πορεία του Χ.Α..

Η προοπτική επιστροφής στις Αναπτυγμένες Αγορές, λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις στους τέσσερις διεθνούς οίκους έχουν βάλει το Χ.Α. στον «προθάλαμο» της αναβάθμισης (watch-list), και η επικείμενη δημόσια πρόταση της Euronext στην ΕΧΑΕ, η οποία εφόσον τελεσφορήσει θα εντάξει τη Λ. Αθηνών στο «άρμα» του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού ομίλου της Ευρώπης, συνιστούν παράγοντες «X» για τη μεσο-μακροπρόθεσμη τάση.

Δίπλα στα παραπάνω οφείλουμε να προσθέσουμε αφενός τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου οι αναλυτές θα έχουν στραμμένο το βλέμμα στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε μια σειρά φορο-ελαφρύνσεων, αφετέρου στις ετυμηγορίες των διεθνών οίκων αξιολόγησης, ενόσω η Ελλάδα φιλοδοξεί να αναρριχηθεί περαιτέρω στην κλίμακα της επενδυτικής κατηγορίας. Την προσεχή Παρασκευή, ενδεικτικά, η αγορά περιμένει το report του καναδικού DBRS, ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου είναι η σειρά του πάντα «αυστηρού» Moody’s.

Η ατζέντα της εβδομάδας

Όσον αφορά την ατζέντα των εισηγμένων κατά το τρέχον πενθήμερο, η ροή δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου, συνεχίζεται με τις ανακοινώσεις των ΟΠΑΠ – Quest Συμμετοχών – Trade Estates την Τετάρτη (3/9). Μία ημέρα αργότερα, δηλαδή την Πέμπτη (4/9), θα ακολουθήσει η Ideal Holdings.

Την ίδια στιγμή, σήμερα «κλείδωσαν» το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα οι μέτοχοι σε AVAX και Μπλέ Κέδρος, καθώς την Τρίτη (2/3) είναι προγραμματισμένη η σχετική αποκοπή. Ας σημειωθεί ότι η επιβράβευση ανέρχεται σε 0,07 ευρώ (10,3 εκατ. ευρώ – dividend yield 2,9%) και σε 0,05 ευρώ/μετοχή (2,1 εκατ. ευρώ – dividend yield 1,2%), αντίστοιχα.

Τέλος, εντός της εβδομάδας έχουν δρομολογηθεί οι ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των InterTech (2/9) – ΕΛΒΕ (4/9) – Μουζάκης (5/9) – Unibios (5/9) – Moda Bagno (5/9), ενώ σήμερα έκαναν πρεμιέρα οι νέες μετοχές της Metlen, οι οποίες προήλθαν από την υποχρεωτική πρόταση της Metlen PLC για την εξαγορά του εναπομείναντος μετοχικού μεριδίου της Metlen Α.Ε.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στην Ευρώπη, καθώς η Wall Street είναι κλειστή λόγω της αργίας για τη Labor Day. Κάπως έτσι, ο γενικός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,19% και τα 551 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αυξάνεται στο +0,45% και τις 24.005 μονάδες.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)