Με θετικά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν τον νέο μήνα ανοδικά, καθώς οι κλάδοι της άμυνας και της υγειονομικής περίθαλψης ώθησαν τους δείκτες πιο ψηλά χάρη στα εταιρικά αποτελέσματα.

Ο δείκτης Stoxx Aerospace and Defense (για την Αεροδιαστημική και την Άμυνα) σημείωσε άνοδο 1,8%, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου την Κυριακή ότι η Νορβηγία είχε υποβάλει παραγγελία 10 δισ. λιρών (13,5 δισ. δολάρια) για βρετανικής κατασκευής πολεμικά πλοία για τις Ένοπλες Δυνάμεις της.

Θα είναι η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής πολεμικών πλοίων που έχει γίνει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αξία και θα δημιουργήσει 4.000 θέσεις εργασίας έως τη δεκαετία του 2030, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση. Οι φρεγάτες Type 26 θα ναυπηγηθούν στα ναυπηγεία της BAE Systems στη Γλασκώβη της Σκωτίας, με τις μετοχές της εταιρείας να διαπραγματεύονται περίπου 2% υψηλότερα τη Δευτέρα.

Άλλοι κερδισμένοι στον τομέα ήταν η βρετανική Babcock International, η οποία σημείωσε άνοδο 3%.

Στη Φρανκφούρτη 0,4% ενισχύεται ο DAX, ήπια κέρδη 0,1% στο Παρίσι, εν μέσω ακόμη μιας πολιτικής κρίσης.

Πετυχημένη δοκιμή για τη Novo Nordisk

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές του δανέζικου φαρμακευτικού κολοσσού Novo Nordisk σημείωσαν άνοδο 2,5%, μετά την δημοσίευση κλινικών δοκιμών της εταιρείας που δείχνουν ότι το επιτυχημένο φάρμακό της WeGovy ξεπερνά τους κύριους ανταγωνιστές στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι συνεχείς χρήστες της σεμαγλουτίδης, ενός φαρμάκου διαχείρισης βάρους με την επωνυμία Wegovy, είχαν έως και 57% μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου από εκείνους που χρησιμοποιούσαν τιρζεπατίδη – το δραστικό συστατικό των Zepbound και Mounjaro, των ανταγωνιστικών φαρμάκων που παράγονται από την αμερικανική εταιρεία Eli Lilly.

Οι εταιρείες είναι οι κορυφαίοι παίκτες στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο της απώλειας βάρους, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αξιολογούν δεδομένα μελετών για τα βασικά προϊόντα τους.

Η Δανία την περασμένη εβδομάδα μείωσε κατά το ήμισυ την ετήσια πρόβλεψη οικονομικής ανάπτυξης, επικαλούμενη κυρίως τις ασθενέστερες προοπτικές για τον φαρμακευτικό κολοσσό Novo Nordisk.

Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο της Wall Street είναι σήμερα κλειστό.