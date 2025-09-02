Logo Image

Χρηματιστήριο: Στάση της Aegean για… ανεφοδιασμό

Αναδίπλωση -6,2% από τα πρόσφατα ρεκόρ

Στάση για… ανάσες πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα η μετοχή της Aegean Airlines, η οποία μετρά τέσσερις διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις.

Το αποτέλεσμα είναι να έχει αναδιπλώσει από τα ρεκόρ των 15,02 ευρώ, έχοντας χάσει τουλάχιστον -6,2% μέσα στο επίμαχο χρονικό διάστημα.

Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η φετινή απόδοση φιγουράρει άνω του +40%, με τις προοπτικές να παραμένουν θετικές για την επόμενη ημέρα.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

