Χρηματιστήριο: Στάση της Aegean για… ανεφοδιασμό

Στάση για… ανάσες πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα η μετοχή της Aegean Airlines, η οποία μετρά τέσσερις διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις.

Το αποτέλεσμα είναι να έχει αναδιπλώσει από τα ρεκόρ των 15,02 ευρώ, έχοντας χάσει τουλάχιστον -6,2% μέσα στο επίμαχο χρονικό διάστημα.

Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η φετινή απόδοση φιγουράρει άνω του +40%, με τις προοπτικές να παραμένουν θετικές για την επόμενη ημέρα.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)