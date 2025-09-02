Logo Image

Χρηματιστήριο: «Μαζεύει» η μετοχή της Profile

Είχε φθάσει έως τις παρυφές των 200 εκατ. ευρώ

Μια εύλογη διορθωτική πορεία διαγράφει το τελευταίο διάστημα η μετοχή της Profile, η οποία έχει αναδιπλώσει κατά περισσότερο από -9% σε σχέση με τα πρόσφατα ρεκόρ των 7,7 ευρώ.

Η εξελισσόμενη πτώση έρχεται ως επακόλουθο της μεγάλης ανοδικής κίνησης των προηγούμενων μηνών, η οποία είχε οδηγήσει την αποτίμηση έως τις παρυφές των 200 εκατ. ευρώ, εκτοξεύοντας το P/E άνω του 30x.

Επομένως, το σημερινό «μάζεμα» μόνο έκπληξη δεν προκαλεί.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

