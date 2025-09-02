Logo Image

Χρηματιστήριο – Intralot: Τι δείχνει το ταμπλό για την ΑΜΚ

Στα υψηλά 13 μηνών η μετοχή

Στα υψηλότερα επίπεδα από το περασμένο καλοκαίρι βρίσκεται η μετοχή της Intralot, η οποία χθες βρέθηκε στο 1,24 ευρώ (υψηλό 13 μηνών).

Η εισηγμένη τελεί εν μέσω πυκνών εταιρικών εξελίξεων, δεδομένου ότι εντός του μήνα αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις για τις λεπτομέρειες της ΑΜΚ (400 εκατ. ευρώ).

Το ταμπλό, πάντως, έχει ήδη δώσει μια κατεύθυνση για το εύρος στην τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. 

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

