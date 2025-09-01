Χρηματιστήριο: Νέο άλμα στα υψηλά 13 μηνών για την Intralot – Όλα τα βλέμματα στην ΑΜΚ

Στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων 13 μηνών κινείται η μετοχή της Intralot στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναμονής για το επόμενο βήμα μετασχηματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου, η τιμή της εισηγμένης «τρέχει» με +3,5%, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει το 1,24 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2024 (υψηλό 13 μηνών).

Μάλιστα, η ανοδική κίνηση συνοδεύεται από «θερμό» επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς μέχρι τις 13.45 η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 3,7 εκατ. ευρώ (3 εκατ. τεμάχια ο όγκος). Πρόκειται για υπερδιπλάσιo τζίρο σε σχέση με τον μέσο όρο του 2025 (1,3 εκατ. ευρώ).

Εφόσον το θετικό κλίμα διατηρηθεί έως το τέλος της ημέρας, τότε η κεφαλαιοποίηση της Intralot είναι πολύ πιθανό να σκαρφαλώσει στα 750 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας άνω του +15% την απόδοση της μετοχής στο 8μηνο του 2025.

Πυκνές εξελίξεις

Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα εν μέσω των πυκνών επιχειρηματικών εξελίξεων, οι οποίες αφορούν το πρόσφατο deal με τη Bally’s του Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ.

Μετά την ολοκλήρωση της τυπικής δημόσιας προσφοράς του τελευταίου, ο οποίος ελέγχει το 33,3%, το επόμενο βήμα αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 400 εκατ. ευρώ, η οποία θα επιτρέψει στην Intralot να προχωρήσει στην εξαγορά του τομέα International Intreractive της Bally’s Corparation.

Η διοίκηση της ελληνικής εισηγμένης ξεκινά αυτήν την εβδομάδα τις επαφές με διάφορα funds, προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία της ΑΜΚ, η οποία αποτελεί αναγκαία συνθήκη, ώστε να προχωρήσει ομαλά το μεγάλο και περίπλοκο deal των 2,6 δισ. ευρώ.

Η τρέχουσα πορεία της Intralot στο ταμπλό της Χ.Α. υποδηλώνει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί σε τιμή άνω του 1,2 ευρώ, με την αγορά να περιμένει τις οριστικές αποφάσεις εντός του Σεπτεμβρίου.

Εφόσον όλα κυλήσουν βάσει προγραμματισμού, η ΑΜΚ θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο, ενώ στο εναπομείναν διάστημα του 2025 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) θα ακολουθήσει η τυπική εξαγορά της Bally’s.

Η τελευταία θα αλλάξει άρδην την εικόνα της Intralot, καθώς βασικός μέτοχος θα καταστεί η Bally’s του Σου Κιμ, με τον Σωκράτη Κόκκαλη και την Intracοm ναι μεν να παραμένουν στο μετοχολόγιο, αλλά με χαμηλότερο ποσοστό.

Τα μεγέθη 6μήνου

Ας έχουμε υπόψη ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Intralot έδωσε στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου.

Παρά το γεγονός ότι το καθαρό αποτέλεσμα ήταν οριακά ζημιογόνο κατά 0,1 εκατ. ευρώ, η αύξηση των ταμειακών ροών κατά +60% οδήγησε σε μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 52,7 εκατ. ευρώ. (σε 303 εκατ. ευρώ).

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)